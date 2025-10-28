Social

Explozia din Rahova. Prefectul Capitalei: Majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor

Comentează știrea
Explozia din Rahova. Prefectul Capitalei: Majoritatea celor afectați pot reveni în casele lorSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat marți seară că, după încheierea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, majoritatea oamenilor vor putea reveni treptat în locuințele lor, sub supravegherea Poliției.

„După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis că revenirea etapizată a oamenilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine”, a anunțat prefectul Capitalei, marți seară.

Accesul oamenilor, permis treptat sub supravegherea Poliției

Andrei Nistor a declarat că prioritatea principală rămâne siguranța oamenilor, iar accesul în imobile se va face controlat, sub coordonarea Poliției Capitalei, după programul stabilit.

Programul de acces anunțat de autorități, 29 octombrie 2025:

Investigația DNA asupra lui Piedone a început „la țintă”, în urma unui denunț anonim
Investigația DNA asupra lui Piedone a început „la țintă”, în urma unui denunț anonim
Visul secolului. Proiectul uriaș abandonat de Ceaușescu revine după 100 de ani
Visul secolului. Proiectul uriaș abandonat de Ceaușescu revine după 100 de ani
  • 09:00 – 10:30: Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317
  • 10:30 – 12:00: Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319
  • 12:00 – 13:30: Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319
  • 13:30 – 15:00: Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1

Acces restricționat la scara 2 a blocului 32 până la finalizarea verificărilor

Prefectul Capitalei a precizat că accesul în scara 2 a blocului 32 rămâne interzis până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

Explozie Rahova

Explozie Rahova. Sursă foto: Captură video

„Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a mai transmis prefectul de Bucureşti.

Explozia din Rahova

O explozie puternică a avut loc pe 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici, iar furnizarea a fost reluată treptat începând de sâmbătă.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă care a dus la producerea unui dezastru. Cazul, inițial instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:32 - Explozia din Rahova. Prefectul Capitalei: Majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor
22:30 - Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
22:22 - Romgaz a obținut 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale
22:13 - Investigația DNA asupra lui Piedone a început „la țintă”, în urma unui denunț anonim
22:05 - Generalul (r) Adriean Pîrlog: Războiul intră într-o etapă de uzură și competiție tehnologică
21:57 - Sancțiunile împotriva liderilor separatiști din Transnistria, prelungite de Bruxelles până în 2026

HAI România!

Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Proiecte speciale