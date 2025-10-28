Explozia din Rahova. Prefectul Capitalei: Majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat marți seară că, după încheierea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, majoritatea oamenilor vor putea reveni treptat în locuințele lor, sub supravegherea Poliției.

„După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis că revenirea etapizată a oamenilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine”, a anunțat prefectul Capitalei, marți seară.

Andrei Nistor a declarat că prioritatea principală rămâne siguranța oamenilor, iar accesul în imobile se va face controlat, sub coordonarea Poliției Capitalei, după programul stabilit.

Programul de acces anunțat de autorități, 29 octombrie 2025:

09:00 – 10:30: Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317

10:30 – 12:00: Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319

12:00 – 13:30: Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319

13:30 – 15:00: Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1

Prefectul Capitalei a precizat că accesul în scara 2 a blocului 32 rămâne interzis până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

„Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a mai transmis prefectul de Bucureşti.

O explozie puternică a avut loc pe 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici, iar furnizarea a fost reluată treptat începând de sâmbătă.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă care a dus la producerea unui dezastru. Cazul, inițial instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.