Justitie

Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la semnarea controlului judiciarSursă foto: Captură de ecran Youtube
Călin Georgescu s-a prezentat marți la Secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ca și la aparițiile anterioare, acesta a fost întâmpinat de un grup de susținători prezenți în fața instituției.

Controlul judiciar al lui Călin Georgescu, contestat din nou

La sosire, Călin Georgescu a împărțit autografe și a dat mâna cu susținătorii săi. În jurul orei 10.30, circulația rutieră pe strada unde se află secția de poliție din Buftea a fost întreruptă, după ce o parte dintre susținători au ieșit pe carosabil.

Călin Georgescu a contestat decizia magistraților privind prelungirea măsurii de control judiciar cu încă 60 de zile. Marțea trecută, judecătorii au dispus prelungirea măsurii fără a fi prezentate argumente noi în dosar, fiind reluate pasaje din motivarea inițială. Contestația urmează să fie analizată de judecătorii de la Tribunalul București în data de 30 octombrie.

Acuzațiile formulate de Parchetul General

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, constând în cinci acte materiale.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursă foto: Facebook

În măsura controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții, printre care aceea de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare și de a posta pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Declarațiile lui Călin Georgescu în fața susținătorilor săi

Călin Georgescu a declarat în fața susținătorilor săi că „toate inimile bat pentru același dor – dorul de adevăr, pace, libertate și demnitate”, precizând că nu se consideră un om politic, ci „al credinței”. El a afirmat că oamenii „realizează că au fost mințiți, furați și umiliți”.

Georgescu a făcut referire la vizita președintelui și vicepreședintelui SUA la Ierusalim, vorbind despre respectul acordat religiei creștine. Acesta a criticat guvernul actual și a susținut că economia României este slăbită din cauza exporturilor „cu preț mic”. Totodată, a salutat demersurile pentru pace ale președinților Donald Trump și Vladimir Putin.

