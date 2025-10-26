Fanii lui Georgescu, protest la Timișoara și manifest la Catedrala Neamului: Călin Georgescu președinte

Fanii lui Georgescu, protest în ziua sfințirii Catedralei Naționale. Duminică, sute de oameni au ieșit pe străzile Timișoarei pentru a-și exprima nemulțumirea față de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Nici ploaia nu i-a descurajat pe participanți, care au adus steaguri și pancarte cu mesaje de susținere pentru Călin Georgescu și critici la adresa Guvernului.

Printre sloganuri se numărau: „Afară, afară cu hoții din țară!”, „Călin Georgescu președinte”, „Free Călin Georgescu” și mesaje care cereau clarificări privind alegerile din 6 decembrie 2024. Protestul a avut loc în aceeași zi în care premierul Bolojan și liderul AUR, George Simion, participau la o ceremonie religioasă de la Catedrala Națională din București.

Judecătoria Sectorului 1 din București a decis pe 21 octombrie să prelungească cu 60 de zile măsura controlului judiciar impus lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale. Instanța a respins cererea acestuia de a fi ridicată măsura.

În cadrul controlului judiciar, fostul candidat nu are voie să părăsească țara și trebuie să evite publicarea de mesaje cu conținut extremist. De asemenea, nu poate contacta martori sau alte persoane implicate în dosar și trebuie să se prezinte periodic la autorități. Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

Parchetul General îl acuză pe Georgescu că a promovat idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, precum și cultul persoanelor responsabile de genocid sau crime de război. Conform rechizitoriului, fostul candidat a făcut declarații publice, a acordat interviuri și a postat online materiale care lăudau mișcarea legionară și liderii acesteia.

Procurorii susțin că aceste acțiuni depășesc limitele libertății de exprimare și încalcă legislația română privind incitarea la ură și glorificarea crimelor împotriva umanității.

Pe durata controlului judiciar, fostul candidat trebuie să respecte mai multe reguli:

să nu părăsească țara fără permisiunea autorităților;

să nu publice mesaje cu caracter extremist sau discriminatoriu;

să nu contacteze martori sau alte persoane implicate în dosar;

să se prezinte la poliție sau la autorități când este chemat.

Aceste măsuri sunt menite să protejeze ancheta și să împiedice repetarea faptelor incriminate. Cazul a ieșit la iveală în 2023, după ce fostul candidat a făcut declarații publice controversate în care lăuda figuri istorice asociate cu mișcarea legionară și vorbea despre „renașterea morală a neamului românesc”.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” a sesizat Parchetul General, care a deschis un dosar penal. Ulterior, în 2024, anchetatorii au analizat apariții media și înregistrări video pentru a stabili amploarea promovării ideilor fasciste și antisemite.