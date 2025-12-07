Alegeri Primăria Capitalei. Cum găsești secția de votare în București

Bucureștenii sunt așteptați la urne pe 7 decembrie 2025 pentru a-și alege noul primar general. În Capitală vor funcționa 1.289 de secții de votare, repartizate în funcție de adresa de domiciliu sau reședință a fiecărui alegător. Sectorul 1 va avea 166 de secții, Sectorul 2 – 202, Sectorul 3 – 294, Sectorul 4 – 189, Sectorul 5 – 198, iar Sectorul 6 – 240.

Pentru alegerile din Capitală, cetățenii trebuie să aibă un buletin cu domiciliu în București sau viză de flotant obținută cu cel puțin șase luni înaintea datei alegerilor.

Alegătorii pot vota exclusiv în sectorul în care figurează cu adresa din actul de identitate și, de regulă, în aceeași secție la care au votat și anterior. Totuși, este recomandată verificarea în Registrul Electoral, întrucât unele arondări au fost modificate.

De pildă, în Sectorul 6, mai multe instituții de învățământ aflate în reabilitare nu mai pot găzdui secții de votare, astfel că alegătorii arondați lor au fost redistribuiți către alte secții de vot.

Pentru identificarea secției, trebuie accesat site-ul Registrului Electoral și introduse următoarele date:

CNP;

numele de familie;

alegerea tipului de scrutin — „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”.

Platforma va afișa secția la care cetățeanul este arondat, adresa exactă și localizarea pe hartă.

Regula generală impune votul doar în secția de domiciliu sau reședință. Există însă o excepție importantă: alegătorii cu dizabilități sau mobilitate redusă. Dacă secția la care sunt arondați nu le permite accesul, aceștia pot vota într-o altă secție din același sector, cu infrastructură adaptată. Potrivit Biroului Electoral Municipal, în acest caz alegătorul va fi înscris pe lista suplimentară.

Nu. Alegătorii cu domiciliul sau reședința în București își pot exercita votul doar în Capitală. Dacă se află într-o altă localitate pe 7 decembrie 2025, nu pot vota pentru Primăria Capitalei. În alte 12 localități ale țării au loc alegeri pentru primari, iar în județul Buzău are loc votul pentru șefia Consiliului Județean — însă aceste buletine sunt valabile strict în unitățile administrativ-teritoriale respective.

În momentul sosirii, alegătorul prezintă actul de identitate și semnează pe liste electorale dedicate. Primește apoi ștampila și buletinul de vot, care conține numele celor 17 candidați. În cabina de vot, ștampila se aplică în dreptul candidatului preferat. La ieșire, buletinul se introduce în urnă, ștampila este returnată, iar actul de identitate este restituit.

În București funcționează un proiect-pilot al Autorității Electorale Permanente, dedicat alegătorilor cu dizabilități de vedere. Sunt organizate șase centre — câte unul în fiecare sector — însumând 24 de secții dotate special. Lista completă poate fi consultată pe site-ul AEP, în secțiunea „Accesibilitate”. Acestea sunt:

Sectorul 1 – Școala Gimnazială nr. 162 (2 secții);

Sectorul 2 – Școala Gimnazială nr. 46 (4 secții);

Sectorul 3 – Școala Gimnazială nr. 84 (6 secții);

Sectorul 4 – Colegiul Național „Mihai Eminescu” (5 secții)

Sectorul 5 – Grădinița nr. 178 (3 secții);

Sectorul 6 – Colegiul Național „Grigore Moisil” (4 secții).

Materialele puse la dispoziție includ șabloane de vot, explicații în alfabet Braille, fișiere text compatibile cu tehnologia utilizată de nevăzători și variante audio. Alegătorul poate veni cu un însoțitor ales de el, cu condiția ca acesta să nu fie membru al secției, observator sau candidat.

Secțiile sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. După ora 21:00 nu se mai permite accesul alegătorilor, însă cei deja aflați în interior pot vota. Un membru al biroului electoral informează alegătorii aflați la coadă că votarea se încheie la ora 21:00. La momentul închiderii, urna specială trebuie să se afle în interiorul secției.

Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — s-au retras din competiție, primul în favoarea lui Ciprian Ciucu, celălalt în sprijinul lui Daniel Băluță.

Cei 17 candidați, în ordinea de pe buletin, sunt:

Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri), Alexandrescu Anca-Nicoleta (Alianța „Dreptate pentru București”), Băluță Daniel (PSD), Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune), Gheorghe Vlad-Dan (independent), Negrotă Angela (independent), Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Crețu Oana (PSD Unit), Macovei Gheorghe (PRM), Florea Liviu-Gheorghe (PNȚ Maniu Mihalache), Lasca Mihai-Ioan (Patrioții Poporului Român), Teodorovici Eugen-Orlando (independent), Nețoiu Gheorghe (independent), Trifu Dănuț-Angelo (independent), Filip Constantin-Titian (independent).