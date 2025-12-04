AEP lansează un proiect-pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere la scrutinul din 7 decembrie 2025

Autoritatea Electorală Permanentă anunță un nou demers menit să faciliteze accesul la vot pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Proiectul-pilot va fi implementat la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, în mai multe secții din București, și urmărește să ofere condiții reale de autonomie, prin materiale adaptate și cabine accesibilizate. Inițiativa este susținută în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România și include proceduri speciale atât în preziua votului, cât și în ziua scrutinului.

Potrivit AEP, programul se aplică în șase centre de votare din Capitală, câte unul în fiecare sector, însumând 24 de secții de votare. Lista completă poate fi consultată pe site-ul instituției, www.roaep.ro, la secțiunea „Accesibilitate”. Inițiativa are ca scop facilitarea participării la vot „în condiţii de autonomie şi cu respectarea secretului votului”, astfel încât alegătorii cu dizabilități de vedere să nu depindă neapărat de un însoțitor. Alegătorii pot fi totuși asistați de o persoană aleasă de ei, cu condiția ca aceasta să nu facă parte din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral sau al candidaților.

În cadrul proiectului se utilizează șabloane de vot și materiale auxiliare create pentru a permite alegătorilor cu dizabilități de vedere să voteze în mod informat și independent. Acestea includ descrieri ale procedurii de vot, informații despre competitorii electorali și poziționarea lor pe buletin, fiind disponibile în alfabet Braille, în format text compatibil cu diverse aplicații și dispozitive, precum și în format audio.

Materialele au fost realizate de Autoritatea Electorală Permanentă în colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, astfel încât structura și forma lor să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu probleme de vedere.

Fiecare dintre cele șase centre în care se aplică proiectul-pilot include o secție de votare echipată cu o cabină accesibilizată. Aceasta are o lățime de un metru și o poliță de 30 de centimetri, ajustabilă pe înălțime, pentru a permite utilizarea facilă de către alegătorii cu dizabilități de vedere.

De asemenea, înaintea scrutinului, pe 4 decembrie 2025, la sediul Asociaţiei Nevăzătorilor din România va avea loc o simulare a procedurii de vot folosind șablonul pentru buletinul de vot.

Reprezentanții AEP se vor afla în preziua votării, între orele 18:00 și 20:00, în cele șase centre de votare pentru a preda șabloanele și materialele auxiliare către președinții birourilor electorale și pentru a instrui membrii acestora cu privire la utilizarea procedurii destinate alegătorilor cu dizabilități de vedere.

În ziua scrutinului, Autoritatea Electorală Permanentă va asigura un punct de informare în zona de acces a fiecărui centru, astfel încât alegătorii cu dizabilități de vedere să poată primi sprijin suplimentar, după cum a precizat instituția.