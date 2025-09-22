Un nou fake marca Kremlin. Propaganda rusă sperie cu intervenţia militară a României în Transnistria

Republica Moldova. Propaganda rusă şantajează din nou locuitorii din partea stângă a Nistrului. De această dată, ruşii îi sperie pe transnistreni cu intervenţia militară a României în zona separatistă.

Un asemenea fake propaganda rusă nu a mai folosit din 1990, când a fost formată republica separatistă din stânga Nistrului. Potrivit portalului Mediacritica, pe data de 19 septembrie, mai multe canale anonime de Telegram au „avertizat” că România s-ar pregăti să intervină militar în regiunea transnistreană în cazul unei escaladări a situației în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Mesajele fake sunt distribuite coordonat, fiind însoțite de fotografii drept „dovezi”. Ele au adunat 190.000 de vizualizări într-o singură zi și au fost redistribuite de 2.725 de ori.

În cele 32 de postări identificate de jurnaliştii de la Mediacritica, distribuite de opt canale anonime de Telegram, se anunţă pregătirea unei operațiuni speciale în Transnistria din către statul român.

„București pregătește unități militare în cazul unor tulburări în Transnistria”; „Artileria română va stinge criza politică din Moldova?”, anunţă autorii anonimi de pe Telegram.

Aceştia susţin că operațiunea se va desfășura la solicitarea Maiei Sandu, care ar fi conștientă că Partidul Acțiune și Solidaritate va pierde scrutinul.

„Autoritățile române înțeleg că PAS poate pierde alegerile din Moldova și va încerca să influențeze rezultatul votului în favoarea sa, ceea ce va întâmpina cu siguranță rezistența cetățenilor, în special dincolo de Nistru”, se menţionează într-o postare.

Toate postările fake fac trimitere la un articol din publicația Myśl Polska, o publicaţie online prorusă şi anti-europeană în limba poloneză. Publicaţia care a lansat mai multe ştiri fake, incusiv despre viitoarele alegeri din Republica Moldova, care „citează surse proprii” și conțin fotografii ce ar fi fost făcute la Focșani și Brăila.

Jurnaliștii ar fi „descoperit acolo agitația dinaintea plecării: camioane, blindate și obuziere se îndreaptă în coloane către granița sud-vestică, pentru a traversa Prutul în cazul în care Maia Sandu va da semnalul”.

Acest text a fost publicat pe Myśl Polska pe 18 septembrie. Dincolo de „povestea și isteria dronelor” din Polonia, „un război foarte real ar putea izbucni în altă parte a Europei”, anunță redacția făcând trimitere la portalul Dimineata.info.

Dimineața.info este un portal anonim, fabrică de fake, care publică în limbile română şi rusă.

„Trupele române vor participa la o operațiune specială în Moldova”. „Se știe că forțele și resursele Brigăzii a 8-a de rachete operaționale tactice, cu sediul în Focșani, și a Brigăzii a 10-a de inginerie „Dunărea de Jos”, staționate în Braille [au fost mobilizate. Bazele militare în care se află aceste formațiuni se află în imediata vecinătate a Moldovei.

Trupele române pot fi dislocate în Moldova în orice moment pentru a rezolva problema transnistreană prin forță. Un scenariu similar a fost elaborat în mod repetat în timpul exercițiilor comune cu NATO atât la frontiera Moldovei, cât și pe teritoriul său. Potrivit unor surse, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, intenționează să recurgă la forță pentru a recâștiga controlul asupra regiunii separatiste în care staționează contingentul rus, în cazul în care situația se înrăutățește”, scrie portalul anonim.

Trimiterea la publicații media străine este una dintre tacticile folosite de canalele anonime de Telegram pentru a conferi și mai multă credibilitate informaţiei.

Instituţia prezidenţială de la Chişinău a respins cele relatate în articolul fake.

„Este un fals care se înscrie în narațiunile promovate de Kremlin, menite să răspândească frică și panică. De la începutul războiului din țara vecină, obiectivul principal al președintei Maia Sandu a fost și rămâne asigurarea păcii și a stabilității pe întreg teritoriul Republicii Moldova”, a comentat Igor Zaharov, consilierul pe comunicare al șefei statului.

Cu două zile în urmă, fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon, a lansat un videoclip în care le-a cerut locuitorilor din regiunea separatistă din stânga Nistrului să vină pe malul drept, unde vor fi amplasate secțiile de votare, cu câteva zile înainte de scrutin fiindcă, potrivit lui, autoritățile ar putea încerca „să blocheze” deplasarea acestora.

„Peste o săptămână ne așteaptă un examen foarte serios, când putem, împreună cu dvs, să influențăm destinul ulterior al Republicii Moldova. În dependență de rezultatele acestor alegeri parlamentare, putem începe cu dvs. unirea țării, putem începe reintegrarea Republicii Moldova. Da, actualele autorități nu sunt interesante de acest lucru. Au deschis mai puține secții pentru dumneavoastră”, a transmis Igor Dodon.

Politicianul a făcut apel la cetățenii din regiunea transnistreană să participe „neapărat” la scrutin și să voteze pentru Blocul electoral „Patriotic”.

Liderului PSRM a mai spus că guvernării i-ar fi „frică” de poziția locuitorilor din stânga Nistrului și a acuzat-o că ar putea încerca „să blocheze” deplasarea alegătorilor din regiune spre secțiile de votare.