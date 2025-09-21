Festivalul etniilor la Chişinău. Mesajul transmis de Maia Sandu

Republica Moldova. Mai multe manifestaţii artistice şi culturale au loc duminică, 21 septembrie, la Chişinău, în cadrul Festivalului Etniilor.

Evenimentul cu genericul „Unitate în diversitate”, are loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt.

Festivalul Etniilor, aflat la cea de-a XXIV-a ediție, este organizat de Agenția Relații Interetnice și Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Consiliul Coordonator al organizațiilor etnoculturale.

Scopul evenimentului este valorificarea tradițiilor minorităților naționale, promovarea dialogului intercultural și consolidarea relațiilor de prietenie între comunitățile etnice din Republica Moldova.

Pe bulevardului Ștefan cel Mare, colț cu strada Maria Cebotari, se desfăşoară spectacolul „Dragostea mea e Moldova”. Pe scenă au urcat 20 de colective artistice din programele „CRIn – Consolidarea relațiilor interetnice în contextul integrării europene” și „MOSAIC – Multietnicitatea și Organizarea Societală în Armonie și Interacțiuni Comunitare”, implementate de Agenția Relații Interetnice.

În cadrul festivalului au fost organizate 20 de „curți etnice”. În care sunt prezentate valorile și specificul etnocultural al diferitelor comunități.

În programul festivalului se regăsesc expoziţii de artizanat, master-class-uri gastronomice, dans și muzică tradițională, prezentate de grupuri etno-folclorice. Precum şi prezentarea portului popular al etniilor conveţuitoare în Republica Moldova.

Agenda festivalului a inclus şi un program special pentru copii în Orășelul copiilor, cu concursuri și activități interactive.

Preşedinta Maia Sandu a transmis un mesaj prin care a chemat reprezentanţii etniilor la conveţuire paşnică şi stimă reciprocă.

„Astăzi lângă noi este război. Iar acasă vedem încercări de a ne învrăjbi. Sunt oameni și forțe care seamănă ură, care ne spun că moldovenii nu pot trăi cu găgăuzii și viceversa. Că limba rusă e prigonită. Că unii au mai multe drepturi decât alții.

Toate acestea sunt minciuni. Oamenii noștri trăiesc de secole împreună, muncesc și se ajută reciproc. Oamenii Moldovei vor pace, nu ceartă. Moldova a fost și trebuie să rămână o țară pașnică. Noi nu putem fi de partea agresorului. Noi suntem de partea păcii.

De aceea, am deschis casele și inimile noastre ucrainenilor care au fugit din calea bombelor și atrocităților. Mă bucur că și-au găsit o a doua casă aici în Moldova.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care ați arătat solidaritate și omenie. Așa am ajuns să fim cunoscuți ca țară mică cu inimă mare. O țară ferm de partea păcii. Și așa trebuie să rămânem.

Și mai este ceva: Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni - ea este a tuturor sau nu este deloc. Moldova va fi puternică doar dacă fiecare cetățean se simte în siguranță și respectat.

