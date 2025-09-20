Colectare ilegală de date cu caracter personal înainte de alegeri. Au fost folosite instituţiile medicale

Republica Moldova. În plină campanie electorală, peroane neidentificate au încercat să obţină datele cu caracter personal ale pacienţilor din Chişinău. În această schemă au fost folosite centrele medicilor de familie şi o procuratură specializată.

Centrele medicilor de familie din Chişinău au primit o scrisoare prin poşta electronică din partea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), semnată de de procurorul-șef al instituției, Victor Furtună. În scrisoarea respectivă instituţiilor medicale li se solicita să transmită prin poşta electronică liste cu pacienți aflați sub anumite tratamente.

Pretextul sub care se solicitau datele personale ale pacienţilor o pretinsă investigaţie penală a unei răpiri.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a infirmat că a solicitat datele cu caracter personal ale pacienţilor din Chişinău. Potrivit instituției, actul fals imită antetul oficial al PCCOCS și pretind că a fost înregistrat în cancelaria Procuraturii.

Adresa electronică indicată în acesta, la care policlinicile ar fi trebuit să trimită listele pacienților, nu aparțineProcuraturii.

„Nu există un astfel de dosar penal înregistrat în cadrul instituției. Adresa electronică pusă la dispoziția medicilor nu este folosită de procurorii PCCOCS”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

În context, PCCOCS a îndemnat instituțiile și cetățenii să analizeze cu atenție informațiile apărute în spațiul public. Şi să verifice dacă acestea sunt confirmate pe canalele oficiale ale instituțiilor de stat.

Mai mulţi chişinăueni sunt telefonaţi în perioada electorală de reprezentanţi ai partidelor înregistrate în cursa parlamentarilor. Sub pretextul sondajelor, aceştia încearcă să determine interlocutorii de a vota pentru un anumit candidat.

Aceştia sună, de obicei, de pe numere de telefon neînregistrate şi se prezintă cu nume des întâlnite, cum ar fi „Vasile” sau „Ion”.

De cele mai multe ori, aceştia cunosc numele interlocutorului.