Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerile prezidențiale: Nu reuşesc să văd la fel viitorul României

Elena Lasconi, fosta candidată la Preşedinţie, calificată în finala prezidenţială din 2024, a declarat, la un an de la anularea scrutinului, că democraţia din România a suferit cea mai gravă lovitură din ultimii 36 de ani. „Rezultatul: un popor și mai dezbinat, împărțit în multe tabere, teoria conspirației este mai prezentă decât realitatea”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

La un an de la anularea alegerile prezidențiale, fosta candidată USR care a intrat în turul al doilea afirmă că anularea primului tur a fost cea mai „grea lovitură din ultimii 36 de ani”.

„Rezultatul: un popor şi mai dezbinat, împărţit în multe tabere, teoria conspiraţiei este mai prezentă decât realitatea, percepţiile sunt mai puternice decât adevărul, mulţi şi-au pierdut încrederea în vot, în instituţiile statului şi tuturor ne merge mai rău ca anul trecut”, a spus acesata.

Elena Lasconi a adăugat: „Deşi mă consider o femeie optimistă, nu reuşesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”.

Fosta candidată la Preşedinţie susține că „sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, iar fiecare zi e „măcinată” de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică și nemulțumire.

„Ce bine poți construi pe o astfel de temelie?”, se mai întreabă aceasta.

Elena Lasconi a declarat că are încredere în tineri și în femeile care muncesc zilnic pentru ca familiile lor să o ducă mai bine.

„Sper ca oamenii de bună credinţă din ţara pe care o iubesc să nu stea deoparte. Cred în tineri, cred în femeile care se luptă zi de zi ca familiile lor să o ducă mai bine. Şi mai cred că doar prin empatie şi iubire de semeni putem face bine România”, a mai spus aceasta.