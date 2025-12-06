Politica

Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerile prezidențiale: Nu reuşesc să văd la fel viitorul României

Comentează știrea
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerile prezidențiale: Nu reuşesc să văd la fel viitorul RomânieiElena Lasconi. Sursa foto: Facebook/Elena Lasconi
Din cuprinsul articolului

Elena Lasconi, fosta candidată la Preşedinţie, calificată în finala prezidenţială din 2024, a declarat, la un an de la anularea scrutinului, că democraţia din România a suferit cea mai gravă lovitură din ultimii 36 de ani. „Rezultatul: un popor și mai dezbinat, împărțit în multe tabere, teoria conspirației este mai prezentă decât realitatea”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Elena Lasconi: „Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”

La un an de la anularea alegerile prezidențiale, fosta candidată USR care a intrat în turul al doilea afirmă că anularea primului tur a fost cea mai „grea lovitură din ultimii 36 de ani”.

„Rezultatul: un popor şi mai dezbinat, împărţit în multe tabere, teoria conspiraţiei este mai prezentă decât realitatea, percepţiile sunt mai puternice decât adevărul, mulţi şi-au pierdut încrederea în vot, în instituţiile statului şi tuturor ne merge mai rău ca anul trecut”, a spus acesata.

Elena Lasconi a adăugat: „Deşi mă consider o femeie optimistă, nu reuşesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”.

28 de kilometri de arhivă, zeci de mii de victime. CNSAS continuă procesul de recuperare a memoriei comuniste. Exclusiv
28 de kilometri de arhivă, zeci de mii de victime. CNSAS continuă procesul de recuperare a memoriei comuniste. Exclusiv
Avertismentul lui Orban : Votul din 2026 decide dacă Ungaria intră în război
Avertismentul lui Orban : Votul din 2026 decide dacă Ungaria intră în război

„Sistemul” ar fi de vină

Fosta candidată la Preşedinţie susține că „sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, iar fiecare zi e „măcinată” de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică și nemulțumire.

„Ce bine poți construi pe o astfel de temelie?”, se mai întreabă aceasta.

Elena Lasconi: Doar prin empatie şi iubire de semeni putem face bine România

Elena Lasconi a declarat că are încredere în tineri și în femeile care muncesc zilnic pentru ca familiile lor să o ducă mai bine.

„Sper ca oamenii de bună credinţă din ţara pe care o iubesc să nu stea deoparte. Cred în tineri, cred în femeile care se luptă zi de zi ca familiile lor să o ducă mai bine. Şi mai cred că doar prin empatie şi iubire de semeni putem face bine România”, a mai spus aceasta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:50 - 28 de kilometri de arhivă, zeci de mii de victime. CNSAS continuă procesul de recuperare a memoriei comuniste. Exclusiv
21:39 - Avertismentul lui Orban : Votul din 2026 decide dacă Ungaria intră în război
21:26 - Aston Villa - Arsenal, 2-1. Eșec pentru lidera din Premier League. Interul lui Chivu a demolat revelația din Serie A
21:17 - Cererile pentru compensații la energie, verificate pas cu pas înainte de aprobare
21:07 - Un brad, furat de Sfântul Nicolae dintr-un cimitir din județul Gorj
20:57 - Campania electorală s-a încheiat. Activitatea MAI din ultimele două săptămâni, prezentată de purtătorul de cuvânt

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale