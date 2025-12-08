Politica

Alegeri parțiale 7 decembrie. PSD a câștigat 12 comune, PNL 2

Alegeri parțiale 7 decembrie. PSD a câștigat 12 comune, PNL 2Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că actuala coaliție guvernamentală trebuie să continue, deși există diferențe evidente între politicile promovate de PSD și cele susținute de USR. Liderul social-democrat a afirmat că rezultatele alegerilor parțiale organizate duminică oferă semnale importante despre preferințele electorale ale populației.

Grindeanu, după rezultatul alegerilor

„Este clar că în cadrul coaliției există separații între politicile pe care le susținem noi și cele promovate de USR. Vom analiza aceste diferențe, dar trebuie să ținem cont de rezultatele din teren”, a declarat Grindeanu. El a precizat că, potrivit scorurilor, nici AUR, cotat la 40% înainte de alegeri, și nici USR nu au obținut victorii în localități importante.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video

Întrebat dacă parlamentari ai coaliției ar putea susține moțiunea de cenzură depusă recent de senatorul Ninel Peia, Grindeanu a răspuns că poate vorbi doar în numele PSD și nu crede că votul coaliției va fi compromis. Moțiunea va fi prezentată luni, 8 decembrie, la Parlament, iar votul este programat pentru 15 decembrie.

Rezultatele parțialelor în județul Buzău

Rezultatele din 14 localități unde au avut loc alegeri parțiale arată o clară predominanță a PSD:

  • PSD a câștigat 12 comune.
  • PNL a obținut 2 comune.
  • USR și AUR nu au reușit să câștige nicio localitate.,

Candidatul AUR, Ștefăniță Avrămescu, a obținut victorie în două comune:

  • Chiojdu – 193 de voturi, cu 7 voturi mai mult decât candidatul PSD.
  • Glodeanu Sărat – 51,11% din voturi, față de 26,87% pentru PSD.
  • Candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, s-a impus doar în comuna Valea Salciei, cu 80 de voturi față de 47 obținute de PSD.

În restul localităților, inclusiv municipiile Buzău, Râmnicu Sărat și orașele Nehoiu, Pogoanele și Pătârlagele, candidatul PSD a obținut cele mai multe voturi. Procesul de numărare a voturilor din toate cele 424 de secții de votare a confirmat victoria PSD.

Rezultatele parțialelor în județul Constanța

PSD a câștigat și în două comune din Constanța:

  • Dobromir – Visel Iusein (PSD) a obținut 65,13%, față de Paul Niculcea (PNL), cu 33,96%. Ceilalți trei candidați au acumulat 23 de voturi.
  • Lumina – Daniel-Emilian Mantea (PSD) a câștigat cu 43,51%, față de Alexandru Ionescu (PNL), cu 40,92%. Candidatul AUR, Alexandru-George Simion, a obținut 13,18%.

Rezultatele parțialelor din 7 decembrie arată că PSD rămâne forța dominantă în majoritatea comunelor vizate, în timp ce PNL a obținut doar câteva victorii izolate. USR și AUR nu au reușit să câștige în nicio localitate importantă, contrazicând sondajele care anunțau scoruri mult mai mari.

1
