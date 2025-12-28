Social

Incendiul din București. Norul de fum se deplasează spre est-sud-est, autoritățile monitorizează aerul

Comentează știrea
Incendiul din București. Norul de fum se deplasează spre est-sud-est, autoritățile monitorizează aerulIncendiu Sector 6. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Autolaboratorul mobil al Direcţiei de Mediu Bucureşti a fost amplasat într-o zonă rezidenţială din apropierea incendiului din Sectorul 6, iar datele preliminare arată că nu există depăşiri semnificative ale particulelor în suspensie. „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor informează că situaţia este monitorizată permanent prin reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului şi prin structurile subordonate”, a anunțat ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Norul de fum ar urma să se deplaseze către est-sud-est

Conform sursei citate, norul de fum este estimat să se deplaseze către est-sud-est. De asemenea, ministerul a anunțat că incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp, la un depozit de materiale plastice, unde au ars materiale de instalaţii, centrale termice, ţevi şi fitinguri.

„Cauza incendiului nu este cunoscută la acest moment. Conform informaţiilor transmise de comisarii de la Garda Naţională de Mediu aflaţi în teren, în spatele depozitului există un punct de stocare temporară a deşeurilor de biomasă aparţinând SC Urban SA, iar pompierii coordonează intervenţia inclusiv în această zonă pentru prevenirea propagării incendiului”, a anunțat ministerul.

Autolaboratorul mobil al Direcţiei de Mediu Bucureşti, amplasat aproape de zona afectată de incendiu

Ministerul Mediului a anunțat că autolaboratorul mobil al Direcţiei Judeţene de Mediu Bucureşti a ajuns în teren, a fost amplasat într-o zonă rezidenţială din apropierea zonei afectate de incendiu, pe direcţia de deplasare a norului de fum, și a început monitorizarea în timp real a calităţii aerului.

Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie
Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie
Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântul
Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântul

„La acest moment, datele înregistrate de staţiile fixe din proximitate nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie. Valorile aferente intervalului orar 14:00 sunt în curs de validare şi vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile”, se mai arată în comunicat.

Recomandări pentru oamenii din zonă

Potrivit estimărilor specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie, circulația aerului este predominant din sector vest-nord-vest, cu rafale de vânt ce pot ajunge la 50–60 km/h, iar norul de fum este estimat să se deplaseze către est-sud-est.

„În acest context, populaţia din zonele aflate pe direcţia de deplasare a norului de fum este rugată să respecte mesajele RO-ALERT emise de autorităţi şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber. Imediat ce incendiul va fi lichidat şi intervenţia va fi finalizată, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu vor demara procedura de inspecţie pentru a dispunere măsurile legale care se impun”, se mai arată în comunicat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:23 - Tini Neacșu, după decizia CCR pe pensiile magistraților: Curtea nu mai garantează supremația Constituției în România
18:11 - Vânt puternic, ninsoare și polei. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările inutile și parcarea sub copaci
18:00 - Portretul lui Nicușor Dan, creionat de Gigi Becali. Are și un mare reproș
17:48 - Incendiul din București. Norul de fum se deplasează spre est-sud-est, autoritățile monitorizează aerul
17:35 - Nouă persoane, reținute pentru finanțarea Hamas. Procurorii italieni au confiscat 7 milioane de euro
17:25 - România, pe harta marilor decizii Mondelēz. Mateja Podgornik explică arta de a conduce cu claritate, energie și pasiune

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale