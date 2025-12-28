Alertă în Capitală. Un depozit din sectorul șase a fost cuprins de flăcări puternice

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică, 28 decembrie 2025, la un spațiu de depozitare situat în Sectorul 6 al Capitalei.

Autoritățile au anunțat intervenția în curs a mai multor echipaje de pompieri pentru a controla focul și a limita extinderea flăcărilor. Până în acest moment nu sunt raportate victime, iar operațiunile de stingere continuă.

Potrivit comunicatului autorităților, la fața locului intervin 16 autospeciale de stingere și o autospecială de transport roboți, mobilizate pentru a gestiona incendiul produs la depozitul situat pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Bucureștiului.

De asemenea, au fost alertate și echipaje de descarcerare, autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, detașamentul special de salvatori și trei ambulanțe SMURD.

Flăcările se manifestă cu degajări mari de fum, potrivit sursei citate. Intervenția forțelor de intervenție urmează să fie adaptată în funcție de evoluția situației la fața locului.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București‑Ilfov (ISU BIF) au transmis oficial că intervenția pentru stingerea incendiului este în desfășurare.

Misiunea este caracterizată printr-un dispozitiv important de forțe, iar echipele de intervenție urmăresc atât localizarea focului, cât și protejarea zonelor învecinate pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat informații despre victime sau persoane rănite ca urmare a evenimentului. Ancheta privind cauzele care au provocat incendiul urmează să fie demarată după stabilizarea situației.

Incendiul a generat intervenția numeroaselor echipaje de pompieri în zona bulevardului Iuliu Maniu, ceea ce poate afecta temporar traficul rutier în respectiva arie.

Autoritățile recomandă evitarea zonei de interes pentru a nu îngreuna accesul echipelor de intervenție și pentru siguranța participanților la trafic.

De asemenea, în situațiile de incendiu urban, instituțiile de intervenție rutieră și de protecție civilă pot transmite recomandări suplimentare prin canale oficiale, inclusiv sistemul RO-Alert, în cazul în care condițiile o impun — de exemplu, dacă degajările de fum ar putea afecta zone rezidențiale sau circulația rutieră.