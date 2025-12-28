Social Breaking news

Alertă în Capitală. Un depozit din sectorul șase a fost cuprins de flăcări puternice

Comentează știrea
Alertă în Capitală. Un depozit din sectorul șase a fost cuprins de flăcări puterniceIncendiu sect 6 / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică, 28 decembrie 2025, la un spațiu de depozitare situat în Sectorul 6 al Capitalei.

Autoritățile au anunțat intervenția în curs a mai multor echipaje de pompieri pentru a controla focul și a limita extinderea flăcărilor. Până în acest moment nu sunt raportate victime, iar operațiunile de stingere continuă.

Detalii despre intervenția autorităților

Potrivit comunicatului autorităților, la fața locului intervin 16 autospeciale de stingere și o autospecială de transport roboți, mobilizate pentru a gestiona incendiul produs la depozitul situat pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Bucureștiului.

De asemenea, au fost alertate și echipaje de descarcerare, autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, detașamentul special de salvatori și trei ambulanțe SMURD.

Ora oficială a Statelor Unite, întârziată de o furtună. Cât de mult a fost afectată
Ora oficială a Statelor Unite, întârziată de o furtună. Cât de mult a fost afectată
Brigitte Bardot, o viață trăită în atenția lumii și încheiată în tăcere
Brigitte Bardot, o viață trăită în atenția lumii și încheiată în tăcere

Flăcările se manifestă cu degajări mari de fum, potrivit sursei citate. Intervenția forțelor de intervenție urmează să fie adaptată în funcție de evoluția situației la fața locului.

Reacția serviciilor de urgență

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București‑Ilfov (ISU BIF) au transmis oficial că intervenția pentru stingerea incendiului este în desfășurare.

Misiunea este caracterizată printr-un dispozitiv important de forțe, iar echipele de intervenție urmăresc atât localizarea focului, cât și protejarea zonelor învecinate pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat informații despre victime sau persoane rănite ca urmare a evenimentului. Ancheta privind cauzele care au provocat incendiul urmează să fie demarată după stabilizarea situației.

Impactul asupra traficului și recomandări pentru public

Incendiul a generat intervenția numeroaselor echipaje de pompieri în zona bulevardului Iuliu Maniu, ceea ce poate afecta temporar traficul rutier în respectiva arie.

Autoritățile recomandă evitarea zonei de interes pentru a nu îngreuna accesul echipelor de intervenție și pentru siguranța participanților la trafic.

De asemenea, în situațiile de incendiu urban, instituțiile de intervenție rutieră și de protecție civilă pot transmite recomandări suplimentare prin canale oficiale, inclusiv sistemul RO-Alert, în cazul în care condițiile o impun — de exemplu, dacă degajările de fum ar putea afecta zone rezidențiale sau circulația rutieră.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:32 - Ora oficială a Statelor Unite, întârziată de o furtună. Cât de mult a fost afectată
13:19 - Alertă în Capitală. Un depozit din sectorul șase a fost cuprins de flăcări puternice
13:13 - Cele mai bune prietene din business. Cum ajută Bravva la construirea antreprenoriatului feminin de succes
13:03 - Brigitte Bardot, o viață trăită în atenția lumii și încheiată în tăcere
12:51 - Premierul socialist al Regatului Unit primește cu brațele deschise un extremist care urăște „albii” și vrea uciderea ...
12:41 - Parisul în flăcări. Fumigene, artificii și arestări după triumful PSG

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale