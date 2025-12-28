Incendiu de proporții într-un complex locativ din Chișinău. Cinci locuințe afectate, zeci de pompieri mobilizați

Având în vedere amploarea incendiului, a fost declarat nivel sporit de intervenție. La fața locului au fost trimise opt autospeciale de intervenție, cu un efectiv de aproximativ 50 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Odată ajunși, aceștia au constatat că arderea se manifesta violent pe o suprafață de circa 1.000 de metri pătrați din acoperișul complexului locativ.

Eforturile susținute ale echipelor de intervenție au permis localizarea incendiului la ora 03:54. Potrivit autorităților, flăcările au afectat acoperișul a cinci locuințe din cadrul complexului, însă, datorită intervenției prompte, focul nu s-a extins către alte case sau zone adiacente.

Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Cauza și circumstanțele izbucnirii focului urmează să fie stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii au intervenit în 46 de misiuni la nivel național.

Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări

Amintim că în data de 11 decembrie, un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc nou de pe bulevardul Renașterii Naționale, în apropierea Circului din Chișinău, punând în alertă locatarii și autoritățile.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a trimis nouă echipaje pentru stingerea flăcărilor care au cuprins membranele bituminoase de la etajul 15 al clădirii. La fața locului a fost creată imediat o celulă de intervenție și un Stat Major pentru coordonarea eficientă a operațiunii.

Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău. Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție.

Ajunși la fața locului, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins ruberoidul de pe acoperișul blocului, cu pericol de răspândire. Pentru gestionarea eficientă a procesului de intervenție, la fața locului a fost creat Statul Major.

În timpul incendiului, pompierii au reușit evacuarea a două persoane cu semne de intoxicație de la fum, care locuiesc la etajul 12 al blocului. Intervenția rapidă a împiedicat extinderea flăcărilor și a protejat locatarii.