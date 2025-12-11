Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video

Republica Moldova. Un incendiu a izbucnit dimineață pe acoperișul unui bloc nou de pe bulevardul Renașterii Naționale, în apropierea Circului din Chișinău, punând în alertă locatarii și autoritățile.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a trimis nouă echipaje pentru stingerea flăcărilor care au cuprins membranele bituminoase de la etajul 15 al clădirii. La fața locului a fost creată imediat o celulă de intervenție și un Stat Major pentru coordonarea eficientă a operațiunii.

„Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău. Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. Ajunși la fața locului, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins ruberoidul de pe acoperișul blocului, cu pericol de răspândire. Pentru gestionarea eficientă a procesului de intervenție, la fața locului a fost creat Statul Major”, a transmis Inspectoratul într-un comunicat oficial.

În timpul incendiului, pompierii au reușit evacuarea a două persoane cu semne de intoxicație de la fum, care locuiesc la etajul 12 al blocului. Intervenția rapidă a împiedicat extinderea flăcărilor și a protejat locatarii.

IGSU a anunțat că incendiul a fost lichidat, salvând suprafața majorității clădirii, estimată la circa 2000 de metri pătrați. Suprafața afectată a acoperișului este de aproximativ 50 de metri pătrați.

„La fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară activitatea laboratorul experimental antiincendiar. Specialiștii vor efectua cercetarea statică și dinamică a locului incendiului pentru înaintarea versiunilor”, se arată în comunicatul IGSU.

Inspectoratul a atenționat că accesul către clădire a fost restricționat din cauza parcării multiplelor autovehicule civile.

„În cooperare cu poliția a fost posibilă facilitarea intervenției prin eliberarea căilor de acces. În acest context, IGSU atenționează că accesul către obiective, edificii și complexe locative trebuie menținut permanent liber, pentru ca serviciile specializate să poată interveni în orice situație de risc. În caz de incendiu, orice minut pierdut pentru facilitarea accesului poate costa vieți. De responsabilitatea fiecăruia depinde siguranța cetățenilor”, a subliniat Inspectoratul.

În mai 2025, a avut loc un incendiu puternic în orășelul Durlești din municipiul Chișinău. Mansarda unui bloc de locuințe cu zece etaje a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului a fost activa planul sporit de intervenție.

Mai multe apartamente au fost distruse în totalitate, la mansarda blocului de locuințe situat pe strada Tudor Vladimirescu, din orașul Durlești. În total, aproximativ 1.500 de metri pătrați din acoperișul blocului au fost distruși.

De asemenea, 16 persoane au avut nevoie de intervenția ambulanței. Majoritatea pacienților au suferit intoxicații cu monoxid de carbon și reacții acute la stres. După acordarea primului ajutor la fața locului, trei dintre pacienți au fost transportați la spital. Doi au fost internați la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, iar o persoană a fost dusă la spital pentru tratament în condiții de staționar.