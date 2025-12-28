Prognoza ANM pentru Revelion. Temperaturi extreme și ninsoare în aproape toată România

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au publicat prognozele meteo pentru ultimele zile din 2025, inclusiv pentru noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026).

Conform analizelor sinoptice și modelelor de prognoză, Europa Centrală și de Est se vor afla sub influența unor mase de aer rece, ceea ce ar putea determina condiții de vreme specifică sezonului rece în România.

Conform informațiilor publicate de surse de presă, situația meteorologică din Europa este influențată de un anticiclon puternic localizat în zona Groenlandei și un gradient baric semnificativ între zonele de presiune ridicată și cele de presiune scăzută din estul continentului.

Această configurație favorizează pătrunderea unui val de aer polar-arctic spre regiunea României în ultimele zile ale anului. Mediafax

Pe baza acestor analize, ANM estimează că în perioada premergătoare Anului Nou vântul se va intensifica în mare parte din țară, iar precipitațiile sub formă de ninsoare vor fi prezente în regiunile nordice, centrale și estice, dar și în zonele montane.

În zilele imediat următoare, meteorologii au emis avertizări și informări meteo pentru fenomene de vreme severă, inclusiv coduri galbene și portocalii în unele zone ale țării. Vântul va sufla intens, în special în zonele montane, unde rafalele pot atinge valori ridicate potrivit estimărilor modelelor globale.

Totodată, în aproape toată România sunt prognozate ninsori viscolite în regiunile cu precipitații, unde vântul va influența vizibilitatea și va duce la formarea de zăpadă troienită.

Pentru noaptea de Revelion și începutul anului 2026, ANM estimează că temperaturile minime vor fi negative pe întreg teritoriul țării. Valorile termice prognozate variază în funcție de regiune și altitudine:

în depresiunile din estul Transilvaniei, minimele vor fi în jurul valorii de -10…-9°C;

în zona litorală a Dobrogei, temperaturile minime vor fi apropiate de -2°C;

la altitudini de peste 2.000 de metri în zonele montane, termometrele pot arăta între -19 și -13°C.

În special în regiunile intracarpatice și în zonele montane, probabilitatea de ninsoare în noaptea de Anul Nou este considerată ridicată, potrivit estimărilor meteorologice.

Prognozele meteo pe termen mai lung, publicate de ANM pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, indică la nivel național valori medii de temperatură ușor peste normalul climatologic în primele săptămâni ale lunii decembrie, cu precipitații relative mai mici decât de obicei pentru această perioadă.

Totuși, tranziția spre finalul anului aduce o schimbare spre valori termice mai scăzute și fenomene specifice iernii.

Meteorologii precizează că astfel de prognoze pe termen mai lung se bazează pe medii și tendințe, iar fenomenele de scurtă durată, cum ar fi intensificările bruște ale vântului sau ninsorile puternice, pot fi ajustate prin avertizări meteorologice actualizate pe măsură ce datele sunt revizuite.