Mesaj de Anul Nou de la Cotroceni: Să ne dorim ca agresorii să nu învingă

După un 2025 pe care l-a descris drept „dificil pe toate planurile”, consilierul prezidențial pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, a trasat un bilanț asupra situației României și și-a exprimat speranțele pentru anul care vine.

Potrivit acestuia, România a reușit să evite crize majore și să rămână stabilă atât pe plan politic, cât și economic.

„România a fost salvată în 2025 de pe marginea prăpastiei politice și economice în care ajunsese la sfârșitul anului trecut”.

Consilierul a spus accent pe importanța stabilității instituționale și a valorilor democratice, pe care le consideră esențiale pentru parcursul țării. Naumescu a sintetizat experiența ultimului an și perspectivele pentru viitor: „De departe, este cel mai important lucru care poate fi spus acum, în sinteză, privind înapoi. Mergem înainte”.

Despre dificultățile din 2025, consilierul recunoaște că au fost multiple: „Nu voi face aici un bilanț al anului care se încheie. S-au întâmplat multe și a fost un an dificil, pe toate planurile de analiză, dar România a rămas în picioare. Nu doar România, ci și Europa democratică și valorile în care credem”.

Privind spre 2026, Valentin Naumescu a transmis un mesaj clar de speranță și echilibru: „Vă doresc tuturor un an nou fericit, mai puțin turbulent decât cel care se încheie, în care să reapară zorii speranței că agresorii nu vor învinge. Să ne dorim ca 2026 să fie mai calm, mai senin, iar rațiunea să triumfe în fața violenței. La mulți ani”.

Valentin Naumescu a preluat funcția de consilier prezidențial pentru afaceri europene în 1 noiembrie 2025. Acesta este profesor universitar de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca. El deține studii superioare în Studii Europene, Asistență Socială și Medicină, toate la instituții academice din Cluj‑Napoca.

Este președinte al think‑tank‑ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) și director al centrului de analiză EUXGLOB.