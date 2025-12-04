România și Elveția vor încheia un parteneriat pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre

România și Elveția vor semna vineri un acord de parteneriat pentru consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență, prin instruirea piloților români în tehnici avansate de salvare montană, zbor la joasă altitudine și operare pe timp de noapte, potrivit unui anunț făcut de Inspectoratul General al Aviației.

Vineri, 5 decembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe,de la ora 10, va avea loc semnarea Acordului de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, și Serviciul Elvețian de Salvare Aeriană REGA.

Acordul va fi semnat de reprezentanți ai DSU, în calitate de operator de componentă de program, și ai REGA, în calitate de partener, conform anunțului făcut joi de Inspectoratul General al Aviației. Parteneriatul vizează dezvoltarea colaborării și instruirea în domeniul intervențiilor aeriene de urgență.

DSU, împreună cu Inspectoratul General de Aviație al MAI, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Fundația REGA, va implementa un proiect de instruire a piloților IGAv în tehnici de salvare montană și zbor la joasă înălțime și pe timp de noapte. Experții elvețieni vor asigura pregătirea specializată, contribuind la consolidarea capacității naționale de intervenție aeriană.

Totodată, DSU și IGSU vor iniția măsuri pentru modificarea cadrului legislativ privind voluntariatul în situații de urgență și vor desfășura campanii menite să crească implicarea civică și să întărească legătura dintre societatea civilă și structurile profesioniste.

La semnarea acordului vor fi prezenți secretarul de stat din MAI, șeful DSU, dr. Raed Arafat, și șeful Departamentului de Dezvoltare Corporativă și membru al conducerii Serviciului Elvețian de Salvare Aeriană REGA, Stefan Becker. Participarea acestora evidențiază importanța cooperării în domeniul situațiilor de urgență.

De asemenea, vor fi prezenți reprezentanți ai mai multor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ambasadei Confederației Elvețiene în România, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor și Fundației REGA.