De ce portocalele sunt benefice indiferent de momentul în care le consumi

Portocalele au o cantitate mare de vitamina C, un nutrient esențial pentru susținerea imunității. Specialiștii arată că nu există un moment „perfect” pentru consumul lor, iar ceea ce contează este includerea constantă a acestor fructe în alimentație, potrivit The Times of India.

Portocalele au o cantitate mare de vitamina C, care contribuie la funcționarea sistemului imunitar și la protejarea celulelor.

Mulți se întreabă când ar fi cel mai potrivit să le consume, însă specialiștii subliniază că nu momentul zilei este decisiv, ci frecvența. The Times of India arată că includerea constantă a portocalelor în alimentație ajută la menținerea unui nivel sănătos de vitamina C.

Pentru că vitamina C este hidrosolubilă și nu rămâne în organism, este nevoie de un aport constant pentru menținerea unor niveluri sănătoase. Portocalele pot fi consumate oricând, fie dimineața, fie după-amiaza sau ca o gustare răcoritoare. Totuși, persoanele sensibile la reflux acid ar trebui să evite portocalele chiar înainte de culcare sau imediat după o masă copioasă, deoarece citricele pot intensifica disconfortul.

Vitamina C protejează celulele de acțiunea radicalilor liberi, sprijină formarea celulelor imunitare și ajută organismul să se refacă mai repede după infecțiile obișnuite. Deși nu poate preveni răceala, cercetările arată că un aport constant poate scurta durata și poate reduce intensitatea simptomelor.

O portocală oferă în medie 83 mg de vitamina C, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai accesibile și bogate surse alimentare. Necesarul zilnic recomandat diferă în funcție de:

75 mg pentru femeile adulte;

90 mg pentru bărbații adulți;

85 mg pentru femeile însărcinate;

120 mg pentru persoanele care alăptează;

Un moment benefic pentru a mânca portocale este în timpul sau după o masă bogată în fier. Vitamina C îmbunătățește considerabil absorbția fierului non-heme, prezent în alimente de origine vegetală precum leguminoasele, verdețurile, nucile, semințele și cerealele integrale.

Pentru a păstra cât mai mult din conținutul de vitamina C, portocalele ar trebui consumate proaspete și în stare crudă. Este recomandat să fie depozitate într-un loc răcoros și uscat sau în frigider.