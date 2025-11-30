Un test de sânge ar putea anticipa riscul de deces în următorii cinci ani. Studiu

Cercetătorii de la Universitatea din Surrey anunță că au descoperit un semn-cheie care ar putea indica riscul de deces în următorii cinci ani. Potrivit echipei de specialiști, un test de sânge ar fi capabil nu doar să depisteze acest risc din timp, ci și să estimeze șansele de supraviețuire pe o perioadă de până la zece ani, potrivit getsurrey.co.uk.

Cercetătorii de la Universitatea din Surrey afirmă că nivelurile ridicate a cinci proteine ​​din sânge pot prezice riscul de mortalitate. Oamenii de știință cred că proteinele PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 și LTBP2, care joacă roluri cheie în dezvoltarea unor boli precum cancerul, pot contribui la riscul de deces.

Studiul, publicat în revista PLoS One, a descoperit, de asemenea, 392 de proteine ​​asociate cu un risc crescut de deces într-un interval de 5 ani și alte 377 de proteine ​​asociate cu decesul în decurs de 10 ani, chiar și atunci când au fost eliminați mai mulți factorii clasici de sănătate și stilul de viață, cum ar fi fumatul sau diagnosticele de boli preexistente.

Cercetătorii speră că noile descoperiri vor permite medicilor să identifice mai precis persoanele cu risc crescut de deces, facilitând astfel intervenții medicale mai rapide și mai eficiente.

Un exemplu relevant este proteina SERPINA1, responsabilă de protejarea ţesutului pulmonar împotriva unor enzime capabile să declanşeze inflamaţii. Cercetările arată că valori ridicate ale acestei proteine pot crește riscul de mortalitate în următorii cinci ani.

Proteinele, esențiale pentru funcționarea organismului, joacă roluri cheie în creștere, dezvoltare și menținerea structurii fiecărei celule. Pornind de la datele furnizate de UK Biobank, cercetătorii au examinat profilurile proteice din sângele a peste 38.000 de adulți de vârstă mijlocie şi vârstnici.

O parte dintre acești participanți au murit din cauze non-accidentale în decurs de cinci până la zece ani după recoltarea probelor. Scopul a fost de a vedea dacă nivelurile proteinelor menționate pot surprinde riscul de mortalitate timpurie dincolo de factorii clasici de sănătate.

Autoarea principală a cercetării, Natalia Koziar, doctorandă la University of Surrey, subliniază că anumite proteine indică evoluţii lente, asociate unor procese cronice ce pot influenţa supravieţuirea pe termen lung, în timp ce altele semnalează pericole imediate, asemenea troponinei, folosită drept marker al afectării cardiace.

Potrivit acesteia, informaţiile obţinute ar putea permite medicilor să elaboreze un „scor” bazat pe nivelurile diferitelor proteine, un instrument care ar ajuta la identificarea persoanelor expuse celui mai ridicat risc de a dezvolta forme severe de boală sau de a avea o evoluţie posibil fatală.

Profesorul Nophar Geifman, specialist în sănătate și informatică biomedicală la Universitatea din Surrey, subliniază, de asemenea, că anumite proteine din organism pot oferi indicii valoroase despre starea generală de sănătate.

Potrivit acestuia, aceste biomolecule nu doar semnalează existența unor boli în evoluție, ci pot și anticipa riscul de deces într-un interval de timp determinat. Modificările în nivelurile lor funcționează ca un semnal de alarmă că organismul nu mai funcționează corespunzător și că pot apărea afecțiuni grave, cu impact asupra duratei vieții.

El adaugă că depistarea din timp a persoanelor vulnerabile ar putea permite elaborarea unor intervenții și tratamente personalizate, cu potențialul de a prelungi viața și de a îmbunătăți calitatea acesteia.