Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un nou tip de pastile care pot depista bolile intestinale

Oamenii de ştiinţă lucrează la tehnologii care pot transforma modul de identificare a bolilor intestinale, prin metode mai simple şi considerabil mai puţin invazive decât colonoscopia. Un nou studiu, publicat miercuri în revista ACS Sensors, prezintă o metodă inovatoare care folosește microsfere inteligente administrate oral.

Noua metodă folosește microsfere din hidrogel care conțin bacterii sensibile la heme, o componentă a hemoglobinei, capabile să indice prezența sângerării. Pentru a putea fi recuperate după ce traversează tractul digestiv, cercetătorii au adăugat în microsfere particule care pot fi extrase cu un magnet din probele fecale.

În testele efectuate pe șoarecii cu colită, microsferele au identificat sângerarea intestinală în câteva minute, iar intensitatea luminii produse de bacterii s-a corelat cu severitatea bolii. Autorii menționează că aceeași abordare ar putea fi adaptată pentru detectarea altor biomarkeri ai afecțiunilor intestinale.

Echipa dezvoltase anterior bacterii sensibile la heme, care produc lumină la contactul cu sângele, însă acești senzori erau fragili și se deteriorau în mediul digestiv.

În noul studiu, cercetătorii au încapsulat bacteriile în picături de alginat de sodiu, un agent de îngroșare folosit des în industria alimentară, formând microsfere de hidrogel care protejează microorganismele și permit hemei să ajungă la senzor.

Testele inițiale au arătat că hidrogelul protejează bine bacteriile în condiții similare sucurilor digestive și le menține capacitatea de a detecta sângerarea. În testele pe șoareci cu colită, microsferele au fost recuperate în circa 25 de minute, iar semnalul luminos a crescut odată cu severitatea inflamaţiei. Testele pe șoareci sănătoși au confirmat că microsferele sunt biocompatibile şipot fi administrate în siguranţă.

Deși tehnologia este încă în fază experimentală și are nevoie de validare în studii clinice pe oameni, autorii spun că această strategie de încapsulare a biosenzorilor bacterieni ar putea deschide drumul către sisteme rapide și neinvazive de diagnostic.

Colonoscopia rămâne metoda de bază pentru identificarea cancerului colorectal și a bolilor inflamatorii intestinale, însă mulți pacienți o evită din cauza disconfortului.