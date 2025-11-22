Cauza valului de cutremure din Santorini, descoperită de oamenii de știință

Oamenii de știință au descoperit cauza celor peste 25.000 de cutremure înregistrate la începutul acestui an în apropierea insulei grecești Santorini. Valul de cutremure a apărut după ce o rocă topită a circulat timp de trei luni printr-un canal subteran, potrivit BBC.

Activitatea seismică a început în ianuarie 2025 sub insulele grecești Santorini, Amorgos și Anafi, care au înregistrat zeci de mii de cutremure, multe cu magnitudini de peste 5,0. Mulți turiști au părăsit Santorini, iar localnicii s-au temut că vulcanul subacvatic Kolumbo ar putea erupe.

Oamenii de știință au realizat o hartă 3D a zonei din jurul Santorini și au urmărit, pas cu pas, felul în care s-au schimbat tiparele fiecărei mișcări seismice. Cercetătorii au urmărit mișcarea și tensiunile din scoarță, iar aceste date au conturat un model detaliat al valului seismic care s-a întins pe parcursul mai multor luni.

Echipa a constatat că fenomenul a fost provocat de mișcarea orizontală a magmei, care s-a deplasat de sub Santorini și vulcanul Kolumbo printr-un canal cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri.

Canalul se află la peste 10 kilometri sub fundul mării, iar volumul de magmă care a circulat prin scoarță ar fi putut umple aproximativ 200.000 de piscine olimpice. „Intruziunile de magmă” au spart straturile de rocă, iar aceste rupturi au produs miile de cutremure înregistrate în Santorini.

„Cutremurele acționează ca și cum am avea instrumente adânc în Pământ, care ne transmit ceva”, a explicat autorul principal al studiului, Anthony Lomax.

Oamenii de știință au analizat forma lăsată de cele 25.000 de cutremure în modelul 3D al Pământului, iar tiparele observate corespund foarte bine mișcării orizontale a magmei. Magma s-a deplasat aproximativ 20 de kilometri în plan orizontal prin scoarța terestră, iar fiecare cutremur a oferit indicii despre această mișcare. Cercetătorii au analizat datele cu ajutorul AI, care a identificat tipare pe care metodele clasice nu le-ar fi putut observa.

Deocamdată, activitatea seismică din Santorini s-a oprit. „Magma a rămas destul de adânc – la mai mult de 8 kilometri adâncime – în scoarță”, a spus dr. Stephen Hicks de la UCL. Magma poate urca și ajunge la suprafață în câteva ore sau zile, însă cum activitatea s-a oprit, oamenii de știință sunt aproape siguri că topitura s-a oprit și s-a răcit în adâncul scoarței.

Utilizarea AI, combinată cu principiile fizicii fundamentale, ar putea schimba modul în care sunt monitorizate și anticipate fenomenele vulcanice. „În cele din urmă, acest lucru ar putea fi folosit ca instrument de prognozare. De fiecare dată când apar cutremure, sunt date care pot fi folosite pentru a determina cauza cea mai probabilă”, a explicat Hicks.