Social

Biserica scufundată într-un lac toxic. Satul românesc dispărut care a devenit atracție pentru turiști

Comentează știrea
Biserica scufundată într-un lac toxic. Satul românesc dispărut care a devenit atracție pentru turiștiSatul Geamăna. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

În Munții Apuseni, la poalele Roșiei Poieni, există un loc care a devenit simbolul tăcut al sacrificiului făcut în numele progresului industrial. Se numește Geamăna, un sat care a fost înghițit treptat de un lac toxic format din reziduurile miniere rezultate în urma exploatării de cupru. În mijlocul acestei întinderi de apă portocalie, singurul semn că acolo a existat cândva viață este turla unei biserici care pare că se ridică din adâncuri.

Biserica scufundată într-un lac toxic

În 1978, autoritățile comuniste au decis transformarea văii Geămănei într-un iaz de decantare pentru sterilul provenit de la mina de cupru de la Roșia Poieni — o exploatare considerată atunci una dintre cele mai mari din Europa. Potrivit datelor publicate de 3seaseurope.com, peste o mie de locuitori și aproape patru sute de familii au fost obligate să-și părăsească gospodăriile, sub promisiunea că vor fi relocați în alte sate.

Pentru oamenii din Geamăna, „mutarea” a însemnat pierderea definitivă a caselor, a livezilor și a pământului moștenit de generații. În câțiva ani, totul a fost acoperit de sterilul adus din mină — un amestec dens, gri-roșiatic, care a transformat valea într-un lac artificial.

Satul Geamăna

Satul Geamăna. Sursă foto: Captură video

 Frumusețea care ascunde o tragedie

Iazul de decantare continuă să se extindă și astăzi, la aproape jumătate de secol de la primele evacuări. Nivelul apei crește anual cu aproximativ un metru, acoperind constant urmele fostului sat. Sub straturile de nămol se află casele, școala, cimitirul și biserica din piatră — toate înghițite treptat de lacul toxic.

Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu
Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu
Ultimele lucrări pe Autostrada A7 intră în linie dreaptă. Pasajul rutier de pe DN2 din zona Spătaru a fost deschis traficului
Ultimele lucrări pe Autostrada A7 intră în linie dreaptă. Pasajul rutier de pe DN2 din zona Spătaru a fost deschis traficului

Privit de la distanță, locul pare de o frumusețe ireală. Culorile intense, reflexiile cerului și liniștea care plutește peste ape creează o imagine desprinsă dintr-o pictură. Dar frumusețea e înșelătoare: lacul e plin de reziduuri industriale provenite din procesarea cuprului, iar solul din jur este steril. Fotografi și jurnaliști din întreaga lume au venit aici să surprindă contrastul dintre poezie și tragedie, numind Geamăna „Pompeiul românesc”.

O lume care refuză să moară

Astăzi, doar câteva zeci de oameni mai trăiesc pe dealurile din jurul lacului. Cei mai mulți sunt vârstnici care nu au vrut să-și părăsească locul natal, chiar dacă biserica lor a fost înghițită de ape. Turla care se mai zărește deasupra lacului a devenit pentru ei un simbol al memoriei, o dovadă că spiritul satului nu s-a stins.

Ei spun că liniștea locului are un sunet propriu: vântul care trece peste apă și ecoul clopotelor care nu mai bat de zeci de ani. Pentru acești oameni, Geamăna nu este un sat pierdut, ci o amintire care respiră în tăcere, sub straturile colorate de steril.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Biserica scufundată într-un lac toxic. Satul românesc dispărut care a devenit atracție pentru turiști
23:51 - Reacția Ursulei von der Leyen la propunerea SUA: „Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”
23:45 - Nicolas Sarkozy își descrie viața de după gratii într-o nouă carte. „Jurnalul unui deținut” va fi lansat în decembrie
23:38 - Nicușor Dan a salutat eforturile lui Donald Trump privind încetarea războiului din Ucraina: Trăim un moment important
23:26 - Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu
23:19 - Csikszereda se impune cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, după meciul disputat la Miercurea Ciuc

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale