Experiență cu surprize pentru Theo Rose la Paris. Vizita s-a transformat într-o poveste culinară amuzantă

Vizita lui Theo Rose la Paris s-a transformat într-o poveste culinară amuzantă, după ce artista de 28 de ani a descoperit că, într-un restaurant cu două stele Michelin, cel mai mult a apreciat… un preparat de bază. Deși a fost servită cu feluri gătite impecabil, vedeta a povestit că o gustare simplă i-a rămas în minte mai mult decât combinațiile sofisticate din meniu.

Theo Rose a profitat de ocazia de a o vedea pe Lady Gaga live, considerând-o una dintre artistele ei preferate. Alături de soțul ei, Anghel Damian, de mama acestuia, actrița Anca Damian, și de managera ei, Monica Munteanu, a mers în capitala franceză special pentru concert. „Am fost pentru Lady Gaga, a fost un concert extraordinar. Conceptual, probabil cel mai bun artist din lume”, a spus Theo pe Instagram Story.

La invitația Ancăi Damian, grupul a ajuns după spectacol într-un restaurant cu două stele Michelin. Deși meniul a inclus preparate precum carne de iepure sau homar, Theo a recunoscut că nu acestea au cucerit-o. Artista a povestit cu umor cum a sperat chiar să schimbe rezervarea pentru o opțiune mai familiară.

„Soacra mea ne-a dus la un restaurant cu stele Michelin, două stele Michelin. Ne-am dus acolo, eu știam la ce să mă aștept. Am încercat să fac o figură și să schimb cumva treaba, mai era un chinezesc aici și tot am sperat că poate, poate mutăm rezervarea și mănânc și eu ceva omenește. În fine…”

În ciuda meniului elaborat, Theo a dezvăluit că cel mai mult i-a plăcut un detaliu neașteptat: pâinea cu unt.

„Ne-a luat iepuri, chestii, lobster, tot felul de nevertebrate d-astea. Înainte de toate lucrurile astea, au adus niște pâine cu unt. Anghel cu Monica râdeau de mine că mie ce mi-a plăcut cel mai mult de la restaurantul acesta cu stele Michelin a fost untul. Într-adevăr, untul foarte bun, sărat, galben, cum trebuie să arate untul, ca la mama lui. Foarte bun, pâinea proaspătă, tot ce trebuie! Am numai recenzii pozitive la acest restaurant. Foarte bun restaurant aveți! Iepurele… cred că sărise mult înainte să îl puneți pe tigaie, în rest, foarte bune pâinea cu untul, extraordinare!”, a mai povestit artista pe rețelele de socializare.

Pe lângă gustarea preferată, Theo a remarcat și vinul servit la masă, un riesling care a impresionat-o atât de mult încât a încercat să îl găsească în România.

„Am băut un pahar de vin, riesling, am făcut poză la etichetă. Am zis că nu se poate. Am căutat eu, am văzut că n-am eu relații în România pentru un așa vin. Nu l-am găsit pe nicăieri pe unde cunosc eu. A zis Monica că se descurcă ea să îl aducă din străinătate. Mă bazez pe ea. Vinul a fost corect. Deci vinul și cu pâinea și untul la restaurantul ăsta extraordinare, nu se poate!”, a continuat ea.