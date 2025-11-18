Codin Maticiuc își planifică nunta: „Mi-aș dori o nuntă cum au avut-o Theo Rose cu Anghel Damian”
Codin Maticiuc a surprins recent atunci când a mărturisit că s-a cununat civil în mare secret. Departe de lumina reflectoarelor, fără fotografii ostentative, fără o listă de invitați întinsă pe zeci de pagini. Acum, el dezvăluie — în exclusivitate — cum își va organiza cununia religioasă, eveniment care pare că va avea loc în viitorul apropiat.
Ce tip de nuntă își dorește Codin Maticiuc
Pentru un personaj care a văzut tot ce înseamnă fast, showbiz și evenimente cu ștaif, declarațiile sale sunt surprinzătoare. Cu atât mai mult cu cât recunoaște că știe să facă petreceri de proporții — iar zilele sale de naștere sunt dovada clară. Și totuși, în ziua în care va spne „DA” în fața lui Dumnezeu, va alege intimitatea.
Codin Maticiuc recunoaște că singurul tip de nuntă cu care rezonează este cel pe care l-a văzut recent la doi oameni pe care îi apreciază și care îi sunt prieteni: Theo Rose și Anghel Damian.
„Mi-aș dori doar așa ceva! O nuntă cum au avut-o Theo Rose cu Anghel Damian. Eu așa am făcut și botezul copiilor, am fost cu nașii și cu încă doi prieteni buni. Am fost la biserica pe care a construit-o tata în Titan, Sf. Ilie, deci practic am făcut exact cum au făcut Theo și Anghel”, a declarat Codin Maticiuc în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.
De altfel, una dintre fetițele lui Codin, Smaranda, a și fost domnișoară de onoare la nunta artistei Theo Rose.
De ce nu vrea Codin Maticiuc o nuntă tradițională
Codin Maticiuc mărturisește, fără ocolișuri, că nunțile tradiționale nu îl reprezintă. Iar argumentele sunt sincere.
„Nu prea mă simt bine la petrecerile alea. Îmi plac petrecerile, îmi place să și organizez, dar maxim la petrecerile de ziua mea simt la un moment dat că pot să mă desfășor, să mă îmbrac relaxat, nu la costum că nu-mi place neapărat, să mă simt bine, la un moment dat să mai ignor din invitați să-mi permit să zic am venit să mă distrez, sper că vă distrați și voi”, a explicat Codin Maticiuc pentru Evenimentul Zilei.
„Ori fac ceva minuscul, ori chem pe toată lumea”
La aniversările sale, mărturisește Codin, se simte cu adevărat el însuși. Acolo își permite libertatea totală: să se îmbrace cum vrea, să se distreze fără formalități, să danseze, să uite de etichete și de orice așteptare protocolară. În contrast, nunțile tradiționale i se par rigide, pline de reguli nevăzute, obligații și momente care nu mai țin de bucurie, ci de convenție.
De aici apare întrebarea firească: poate exista o nuntă în care să nu îți pierzi autenticitatea? În viziunea lui Codin Maticiuc, răspunsul este da — dar doar dacă evenimentul rămâne fidel personalității sale. Iar pentru el, opțiunile sunt clare: fie un moment restrâns, în cerc foarte apropiat, fie o nuntă grandioasă, pentru că nu s-ar vedea ignorând rudele, prietenii și oamenii importanți din viața lui.
„Genul ăsta de încorsetare a petrecerii să stau să salut pe toți îmi reduce din bucurie. Nu ai nicio legătură cu partenerul.. Nici n-aș putea să fac ceva mic. Ori fac o nuntă minusculă, ori chem pe toată lumea. La zilele mele de naștere vin între 400-600 de persoane și la nuntă... și la ziua mea nu-mi invit mătușile din Vrancea. Trebuie să vină și prietenii părinților, așa se cade!”, a mai povestit el pentru Evenimentul Zilei.
