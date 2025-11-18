Codin Maticiuc își planifică nunta: „Mi-aș dori o nuntă cum au avut-o Theo Rose cu Anghel Damian”

Codin Maticiuc a surprins recent atunci când a mărturisit că s-a cununat civil în mare secret. Departe de lumina reflectoarelor, fără fotografii ostentative, fără o listă de invitați întinsă pe zeci de pagini. Acum, el dezvăluie — în exclusivitate — cum își va organiza cununia religioasă, eveniment care pare că va avea loc în viitorul apropiat.

Pentru un personaj care a văzut tot ce înseamnă fast, showbiz și evenimente cu ștaif, declarațiile sale sunt surprinzătoare. Cu atât mai mult cu cât recunoaște că știe să facă petreceri de proporții — iar zilele sale de naștere sunt dovada clară. Și totuși, în ziua în care va spne „DA” în fața lui Dumnezeu, va alege intimitatea.

Codin Maticiuc recunoaște că singurul tip de nuntă cu care rezonează este cel pe care l-a văzut recent la doi oameni pe care îi apreciază și care îi sunt prieteni: Theo Rose și Anghel Damian.

De altfel, una dintre fetițele lui Codin, Smaranda, a și fost domnișoară de onoare la nunta artistei Theo Rose.

Codin Maticiuc mărturisește, fără ocolișuri, că nunțile tradiționale nu îl reprezintă. Iar argumentele sunt sincere.

„Nu prea mă simt bine la petrecerile alea. Îmi plac petrecerile, îmi place să și organizez, dar maxim la petrecerile de ziua mea simt la un moment dat că pot să mă desfășor, să mă îmbrac relaxat, nu la costum că nu-mi place neapărat, să mă simt bine, la un moment dat să mai ignor din invitați să-mi permit să zic am venit să mă distrez, sper că vă distrați și voi”, a explicat Codin Maticiuc pentru Evenimentul Zilei.

La aniversările sale, mărturisește Codin, se simte cu adevărat el însuși. Acolo își permite libertatea totală: să se îmbrace cum vrea, să se distreze fără formalități, să danseze, să uite de etichete și de orice așteptare protocolară. În contrast, nunțile tradiționale i se par rigide, pline de reguli nevăzute, obligații și momente care nu mai țin de bucurie, ci de convenție.

De aici apare întrebarea firească: poate exista o nuntă în care să nu îți pierzi autenticitatea? În viziunea lui Codin Maticiuc, răspunsul este da — dar doar dacă evenimentul rămâne fidel personalității sale. Iar pentru el, opțiunile sunt clare: fie un moment restrâns, în cerc foarte apropiat, fie o nuntă grandioasă, pentru că nu s-ar vedea ignorând rudele, prietenii și oamenii importanți din viața lui.