Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii

Noua generație de rețele wireless, cunoscută drept Wi-Fi 7, vine cu promisiuni ambițioase privind viteza și performanța, într-un context în care dependența de internet este tot mai mare, potrivit BBC.

De la streaming video la jocuri online și dispozitive inteligente, conexiunile stabile sunt esențiale.

Totuși, în ciuda cifrelor impresionante prezentate de producători, specialiștii avertizează că utilizatorii casnici nu vor atinge, în practică, valorile maxime promovate.

Wi-Fi 7, cunoscut tehnic ca standardul 802.11be, promite viteze de până la 46 gigabiți pe secundă, de aproape cinci ori mai mari decât limita maximă a Wi-Fi 6/6E. În teorie, această performanță ar permite descărcarea unui film 4K în doar câteva secunde.

În realitate însă, aceste valori sunt dificil de atins. Testele efectuate în condiții obișnuite indică viteze mult mai reduse, adesea în intervalul sutelor de megabiți pe secundă.

În plus, conexiunile de internet disponibile pentru majoritatea gospodăriilor nu depășesc, de regulă, 1–2 Gbps, ceea ce limitează suplimentar beneficiile.

Explicația constă în diferența dintre condițiile ideale de laborator și mediul real. Pereții, mobilierul, interferențele și chiar modul în care sunt poziționate dispozitivele influențează semnificativ calitatea semnalului.

Wi-Fi 7 introduce o serie de îmbunătățiri tehnice menite să crească capacitatea rețelelor. Printre acestea se numără utilizarea unor canale mai largi, de până la 320 MHz, care permit transferul unei cantități mai mari de date, precum și tehnologia Multi-Link Operation (MLO), ce permite utilizarea simultană a mai multor benzi de frecvență.

De asemenea, standardul folosește o metodă de codare mai eficientă, cunoscută sub numele de 4096-QAM, care crește volumul de informații transmis atunci când condițiile sunt favorabile.

Cu toate acestea, aceste avantaje depind de compatibilitatea echipamentelor. Utilizatorii trebuie să dețină atât routere, cât și dispozitive compatibile cu noul standard pentru a beneficia de performanțe maxime.

Specialiștii subliniază că performanțele maxime sunt obținute doar în condiții ideale. „Vitezele teoretice ale Wi-Fi 7 sunt măsurate în laborator, în condiții ideale”, explică Richard Rudd, inginer și director într-o firmă de consultanță telecom.

„În practică, semnalele din locuințe sunt puternic afectate de structura clădirii, interferențele și modul de organizare a spațiului, în special la frecvențele mai ridicate.”

Această limitare este explicată și prin principii fundamentale ale comunicațiilor. Profesorul Izzat Darwazeh atrage atenția că „teorema Shannon-Hartley spune că, pe măsură ce crește zgomotul, capacitatea canalului scade”, subliniind impactul mediului real asupra performanței.

Chiar dacă valorile maxime sunt greu de atins, există dovezi că Wi-Fi 7 aduce îmbunătățiri. Un studiu realizat de Ookla arată că viteza medie de descărcare pe echipamente Wi-Fi 7 a ajuns la 665 Mbps, de patru ori mai mare decât în cazul Wi-Fi 6, în aceleași condiții.

În plus, testele realizate de Wireless Broadband Alliance indică latență mai mică și o conexiune mai stabilă în mai multe camere. „Wi-Fi 7 nu înseamnă doar mai multă viteză, ci și o experiență mai predictibilă și mai constantă”, afirmă Bruno Tomas, director tehnologic al organizației.

Reprezentanții industriei recunosc însă că modul în care este prezentată tehnologia poate crea așteptări nerealiste. „Cred că operatorii trebuie să fie mai clari cu privire la ce ar trebui să aștepte utilizatorii”, spune Tiago Rodrigues, CEO al Wireless Broadband Alliance. „Vitezele maxime Wi-Fi sunt ca consumul de combustibil al unei mașini – valorile teoretice sunt foarte diferite de cele reale.”

În plus, în Europa, inclusiv în Marea Britanie, utilizarea anumitor benzi de frecvență este limitată de reglementări, ceea ce reduce accesul la întregul potențial al tehnologiei.

În prezent, beneficiile majore ale Wi-Fi 7 sunt mai relevante în spații aglomerate, precum stadioane, aeroporturi sau săli de conferință, unde un număr mare de utilizatori se conectează simultan.

Pentru utilizatorii casnici, diferențele pot fi mai puțin vizibile, mai ales dacă deja folosesc echipamente Wi-Fi 6. „Dacă majoritatea dispozitivelor sunt deja compatibile cu Wi-Fi 6, nu este nevoie urgentă de upgrade”, explică Mark Jackson, analist telecom.