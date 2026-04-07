Thrillerul polițist „Tagusari Bros.”, disponibil săptămânal pe Netflix

Platforma de streaming continuă să își extindă portofoliul de drame japoneze, achiziționând drepturi internaționale pentru multiple producții din Japonia. Printre acestea se numără și mult-așteptatul thriller polițist „Tagusari Bros.”, informează netflix.ro.

Inițial difuzat în Japonia ca parte a filmului „Drama de vineri”, serialul cuprinde 10 episoade și promite o poveste tensionată, cu ritm lent, dar cu personaje memorabile interpretate de actori renumiți.

Pentru cei în căutarea unui thriller polițist captivant și profund, acesta este cu siguranță un titlu de trecut în listă, deoarece este o serie intensă cu puternice nuanțe personale, care va fi disponibilă în Statele Unite și în majoritatea regiunilor internaționale, inclusiv în România, începând de duminică, 19 aprilie 2026.

Veștile bune vin de la distribuție: aceasta impresionează prin calitatea și notorietatea actorilor implicați. În centrul atenției se află doi dintre cei mai apreciați artiști ai televiziunii și cinematografiei japoneze.

Masaki Okada, cunoscut pentru rolurile din Drive My Car și Gintama, îl portretizează pe Makoto Tagusari, fratele mai mare și detectiv dedicat, mereu prezent pe terenul anchetelor. Alături de el, Shota Sometani (Alice in Borderland, Parasyte) joacă rolul fratelui mai mic, Minoru, un medic legist extrem de talentat și perspicace.

Pe lângă aceștia, producția se bucură de o serie impresionantă de actori secundari, printre care Haruka Igawa, Ayami Nakajo, Goro Kishitani, Kaito Miyachika și Hitomi Kuroki. În plus, serialul va fi acompaniat de o melodie tematică originală, recent compusă, intitulată „Ai Ai”, semnată de Naotaro Moriyama.

Tragedia a marcat viața fraților Tagusari încă din copilărie, când părinții lor au fost uciși cu brutalitate. Anii au trecut, iar 27 aprilie 2010 părea să aducă o rază de speranță: Japonia a abolit oficial termenul de prescripție pentru crime. Însă destinul le-a jucat o festă cruntă, termenul de prescripție în cazul părinților lor expirase cu doar două zile înainte.

Cu legea aparent nepăsătoare, frații decid să ia justiția în propriile mâini. Makoto și Minoru se infiltrează în forțele de poliție, lucrând din interior, în timp ce se confruntă cu cazuri recente, adesea brutale. Între anchetele cotidiene, cei doi frați continuă să vâneze, în secret, criminalul care le-a distrus familia cu decenii în urmă.

Serialul este o creație originală semnată de Kei Watanabe și regizat de Takeyoshi Yamamoto, promițând un mix de suspans, dramă și mister.

Pentru fanii din întreaga lume, veștile bune vin de la Netflix: spre deosebire de lansarea completă clasică, „Tagusari Bros.” va fi difuzat săptămânal. Premiera în Japonia va avea loc vineri, 17 aprilie 2026, pe TBS, la ora 22:00.

Internațional, episoadele vor fi disponibile pe Netflix doar două zile mai târziu, începând cu duminică, 19 aprilie 2026. Ulterior, câte un episod nou va fi lansat în fiecare duminică, pentru un total de 10 episoade.