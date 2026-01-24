Idei de vacanțe pentru sezonul rece. Unde fug românii de frig și cum arată tendințele iernii 2025

Sezonul rece nu mai înseamnă de mult doar frig, zile scurte și stat în casă. Pentru tot mai mulți români, iarna este perioada ideală pentru călătorii – fie spre munte și zăpadă, fie spre destinații însorite, unde temperaturile sunt de vară. De la city break-uri europene până la experiențe exotice, iarna 2025 vine cu opțiuni variate pentru toate gusturile și bugetele.

Stațiunile montane continuă să fie printre cele mai căutate destinații în sezonul rece. În România, Poiana Brașov, Sinaia, Straja sau Vatra Dornei atrag turiști atât pentru pârtiile de schi, cât și pentru atmosfera de vacanță. Tot mai populare sunt și cabanele izolate, cu șemineu și priveliști spectaculoase, preferate de cei care caută liniște și relaxare.

În afara țării, Alpii austrieci, francezi sau elvețieni rămân un reper pentru pasionații de sporturi de iarnă. Stațiuni precum Sölden, Ischgl sau Chamonix oferă infrastructură modernă, apres-ski și servicii premium, atrăgând inclusiv turiști români cu bugete medii și mari.

Pentru cei care preferă orașele, iarna este sezonul perfect pentru city break-uri. Viena, Praga, Budapesta sau Cracovia sunt printre cele mai vizitate destinații europene, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Piețele de Crăciun, evenimentele culturale și gastronomia locală transformă aceste orașe în adevărate atracții turistice.

Brașovul rămâne, de altfel, una dintre cele mai populare destinații urbane din România în sezonul rece, datorită combinației dintre centrul istoric, apropierea de munte și evenimentele de iarnă.

O tendință în creștere în rândul românilor este vacanța la soare în plină iarnă. Destinații precum Egipt (Hurghada, Sharm el-Sheikh), Emiratele Arabe Unite sau insulele Canare oferă temperaturi plăcute și pachete turistice accesibile.

Pentru cei dispuși să călătorească mai departe, Asia de Sud-Est – Thailanda sau Vietnam – devine o opțiune tot mai atractivă, iarna fiind sezonul ideal din punct de vedere climatic.

Tot mai mulți turiști caută experiențe unice, nu doar relaxare. Laponia, Islanda sau nordul Norvegiei sunt destinații de top pentru cei care vor să vadă aurora boreală, să exploreze peșteri de gheață sau să se bucure de izvoare termale în aer liber.

De asemenea, cazări neconvenționale – igluuri de sticlă, căsuțe A-frame sau hoteluri de gheață – câștigă teren și atrag turiști în căutare de experiențe memorabile.

Un aspect tot mai important pentru turiști în sezonul rece îl reprezintă costurile. Agențiile de turism semnalează o creștere a interesului pentru rezervările făcute din timp, care pot reduce semnificativ prețul pachetelor de vacanță. Totodată, românii sunt mai atenți la raportul calitate-preț, alegând destinații unde pot combina relaxarea cu experiențe diverse, fără cheltuieli excesive.

Fie că aleg muntele, orașele europene sau destinațiile exotice, românii privesc tot mai mult iarna ca pe un sezon al călătoriilor. Diversitatea ofertelor și accesul mai ușor la zboruri fac ca vacanțele de iarnă să nu mai fie un lux, ci o opțiune firească pentru tot mai multe familii.