Schiul, între sport și lux. Cât ajunge să coste o zi pe cele mai scumpe pârtii din lume și din România

Schiul este unul dintre cele mai populare sporturi de iarnă, însă în multe dintre cele mai cunoscute stațiuni ale lumii a devenit o activitate rezervată turiștilor cu bugete consistente. Prețurile pentru o zi pe pârtie diferă radical de la o destinație la alta, iar diferențele dintre marile resorturi internaționale și cele din România sunt semnificative, atât în ceea ce privește costurile directe, cât și serviciile incluse.

Aspen Snowmass, din Statele Unite ale Americii, este una dintre cele mai scumpe stațiuni de schi din lume. Situată în statul Colorado, Aspen atrage anual turiști cu venituri foarte mari, dar și numeroase celebrități. Prețul unui skipass pentru o singură zi ajunge la aproximativ 1.200–1.300 de lei, în funcție de perioadă. La acest cost se adaugă cazarea, care în sezonul de vârf depășește frecvent 1.200 de lei pe noapte pentru un hotel de patru sau cinci stele. Dacă sunt incluse mesele, transportul local și alte servicii, bugetul zilnic al unui schior poate ajunge ușor la 2.500–3.000 de lei.

În Europa, una dintre cele mai exclusiviste destinații de schi este Courchevel 1850, din Franța, parte a celebrului domeniu schiabil Les Trois Vallées. Deși skipass-ul zilnic este mai accesibil decât în Aspen și costă aproximativ 370 de lei, cheltuielile cresc semnificativ din cauza cazării și a serviciilor premium. Hotelurile și chalet-urile de lux ridică bugetul unei zile de schi la aproximativ 1.800–2.200 de lei de persoană, mai ales în perioadele de vârf ale sezonului de iarnă.

Un alt exemplu de stațiune scumpă este St. Moritz, din Elveția, una dintre cele mai vechi și mai elegante destinații alpine. Skipass-ul zilnic costă în jur de 400 de lei, însă prețurile ridicate la cazare și restaurante fac ca o zi completă de schi să depășească frecvent 2.000 de lei. Stațiunea este recunoscută pentru evenimentele mondene și pentru standardele ridicate ale serviciilor turistice.

În România, cea mai scumpă stațiune de schi este Poiana Brașov, considerată destinația premium a sporturilor de iarnă. Un skipass pentru o zi costă aproximativ 200 de lei, iar cazarea în hotelurile de patru și cinci stele poate ajunge la 600–800 de lei pe noapte. Astfel, o zi completă de schi, care include și mesele, ajunge la un cost estimat între 900 și 1.200 de lei de persoană, în funcție de nivelul de confort ales.

Sinaia este o altă stațiune importantă, frecventată mai ales de turiștii din București. Aici, skipass-ul zilnic ajunge la aproximativ 220 de lei, iar cheltuielile totale pentru o zi de schi pot depăși 1.000 de lei în perioadele aglomerate, mai ales în weekenduri și în vacanțele școlare.

Predeal completează lista celor mai scumpe stațiuni de schi din România. Skipass-ul costă aproximativ 230 de lei pe zi, iar prețurile la cazare și servicii sunt comparabile cu cele din Sinaia. În sezonul de vârf, o zi de schi în Predeal poate ajunge la 1.000–1.100 de lei de persoană.

Comparând cea mai scumpă stațiune internațională analizată, Aspen Snowmass, cu cea mai scumpă din România, Poiana Brașov, diferențele sunt evidente. Doar skipass-ul zilnic din Aspen este de peste șase ori mai scump decât cel din Poiana Brașov. Dacă se iau în calcul toate cheltuielile unei zile de schi, diferența poate depăși 1.500 de lei de persoană.

În timp ce stațiunile românești rămân relativ accesibile pentru publicul larg, marile resorturi internaționale se adresează unui segment restrâns de turiști, pentru care schiul nu este doar un sport, ci o experiență de lux. Această discrepanță evidențiază poziționarea diferită a României pe piața turismului de iarnă, unde prețurile mai mici rămân principalul avantaj competitiv.