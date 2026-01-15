Nicuşor Dan vrea proiecte economice comune cu SUA: Parteneriatul, o linie fundamentală a politicii noastre externe

Preşedintele Nicușor Dan a declarat, joi, că parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii va continua să reprezinte o direcţie fundamentală a politicii externe a României în 2026, anunţând că Bucureştiul va propune Washingtonului o agendă solidă de proiecte economice, avantajoase pentru ambele părţi, menite să completeze cooperarea în domeniul securităţii şi apărării şi să întărească relaţia bilaterală.

Şeful statului a făcut aceste declaraţii în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, organizată la Palatul Cotroceni. Nicuşor Dan a subliniat că, pentru consolidarea securităţii naţionale, România va continua să îşi întărească implicarea în politicile NATO, cu accent pe rolul ţării noastre pe Flancul estic al Alianţei şi în regiunea Mării Negre.

România va rămâne un aliat angajat şi de încredere, menţinând investiţiile în apărarea naţională şi în securitatea colectivă, în conformitate cu angajamentele asumate la Summit-ul de la Haga. În cooperare cu partenerii polonezi, România va găzdui în 2026 Summit-ul Formatului Bucureşti B9, va accelera eforturile pentru crearea hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră şi va continua să contribuie la securitatea energetică a Europei, ca furnizor şi rută de tranzit.

Preşedintele a arătat că „România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliaţii săi”. „Credem cu tărie că articolul 5 al Tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securităţii noastre naţionale şi collective”, a menţionat el.

Totodată, Nicuşor Dan a anunţat că România va continua să sprijine Iniţiativa celor Trei Mări, pentru derularea proiectelor strategice relevante atât la nivel naţional, cât şi regional.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acţiune a politicii noastre externe, în 2026. România îşi înţelege rolul strategic la Marea Neagră şi va identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată acestui parteneriat. Împreună cu Statele Unite şi aliaţii riverani, România poate proiecta stabilitate, influenţă şi instrumente de cooperare atât în zona extinsă a Mării Negre şi a Balcanilor, cât şi dincolo de această regiune, înspre Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu”, a afirmat preşedintele.

El a adăugat că, „pentru a extinde şi a adapta parteneriatul nostru la necesităţile stringente ale prezentului, vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părţi, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securităţii şi apărării şi care să consolideze fundamentul relaţiei noastre”.

„Colaborarea noastră transatlantică va avea câteva linii definitorii: apărare, securitate energetică, materii prime rare şi tehnologii de frontier”, a mai spus şeful statului.

În plan european, Nicuşor Dan a subliniat că România va continua să promoveze unitatea de viziune şi de acţiune în cadrul Uniunii Europene.

„Vom rămâne loiali instrumentelor şi politicilor consacrate. Vom promova adoptarea unui cadru financiar multianual ambiţios, cu alocări consistente pentru politica agricolă şi de coeziune. Şi, foarte important, România îşi doreşte stimularea competitivităţii europene şi un acces echilibrat la oportunităţile de finanţare pentru entităţile din toate statele membre ale Uniunii, care să ducă la o distribuţie geografică echilibrată a creşterii competitivităţi”, a spus preşedintele.

Totodată, acesta a anunţat că România va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova.

Preşedintele a mai arătat că România înţelege necesitatea adaptării la noile circumstanţe globale şi va fi implicată în consolidarea industriei europene de apărare, inclusiv prin mecanismele recente, în special programul SAFE.

„Viziunea noastră europeană este aşadar echilibrată, loială valorilor fundamentale fondatoare ale proiectului european şi echilibrului dinamic dintre statele membre şi instituţiile europene, pledând pentru formule creative de acţiune comună, aşa cum am reuşit la Consiliul European de acum o lună”, a spus Nicuşor Dan.

„Ne dorim o Uniune puternică, autonomă, strategic şi relevantă în plan global, angajată ca partener egal în relaţia transatlantică, cu mai puţină birocraţie şi regulamente mai simple, cu o competitivitate regăsită şi cu rol significativ în tehnologiile importante ale secolului XXI”, a concluzionat preşedintele României.