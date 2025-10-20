Fulgy, contract de milioane. Ar urma să facă muzică pentru Kung-fu Panda

Băiatul Clejanilor, Fulgy, se pare că și-a revenit în forță după zile mai puțin favorabile lui. Acesta a primit o veste bună legat de cariera lui profesională.

Artistul a spus într-un clip pe tik tok că este posibil să participe la crearea coloanei sonore a celebrului desen animat Kung-fu Panda. ”După atâtea zile rele, vin cu un anunț care pentru mine este ca și când aș fi câștigat 2 milioane de euro.

Am ocazia într-un proiect să fac muzică de film pentru kung fu panda. Este superb, e tot ce mi-am dorit vreodată”, a explicat cântărețul.

Iar după aflarea veștii, Fugly s-a răzgândit și asupra urmăritorilor români. Nu îi mai jignește, că îi iubește. ”Vă iubesc. Lucruri de genul ăsta mă fac pe mine fericit și după ce fac proiectul o să-l împărtășesc și cu voi. Să vedeți ce o să fac, tot sunetul pentru Kung-fu Panda” a mai spus băiatul Clejanilor.

Acesta este unul dintre puținele clipuri din ultima perioadă în care Fulgy pare calm și așezat. Mai ales că ultimele săptămâni au fost extrem de agitate pentru el. Băiatul Clejanilor a avut tot felul de ieșiri nervoase. Într-unele a urlat la adresa jurnaliștilor.

În alte ieșiri a avut remarci jignitoare la adresa românilor. Cert este că părea că tulburările de care suferea în România l-au ajuns din urmă și în Dubai. Acum rămâne de văzut cât îl va ține calmul care pare că s-a așternut peste postările lui. De altfel nu este prima dată când are astfel de ieșiri.

În anul de grație 2021, acesta s-a confruntat cu mai multe situații limită. Printre acestea s-a numărat și consumul de substanțe interzise. Ba mai mult chiar o instanță l-a obligat să își ia tratamentul medicamentos, pentru a ține sub control diferitele impulsuri. Acum un an și jumătate, băiatul Clejanilor s-a mutat în Dubai, acolo unde încearcă să își facă o carieră.