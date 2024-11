Social Premiere explozive pe Netflix, în noiembrie. Plus o exclusivitate mondială







Luna noiembrie vine cu noutăți pe Netflix. Avem un nou serial despre pilotul Ayrton Senna, meciul de box Jake Paul vs. Mike Tyson și animaţia „Spellbound”

Seriale noi din luna noiembrie, pe Netflix

Serialul „Senna”, care prezintă viața celebrului pilot brazilian de Formula 1, Aryton Senna, de la debutul carierei sale şi până la tragicul accident de la Imola Grand Prix, va putea fi urmărit din noiembrie pe Netflix.

Abonaţii vor putea vedea meciul de box Jake Paul vs. Mike Tyson, care va fi transmis live în cinci limbi de pe stadionul AT&T din Arlington.

Filmul de animaţie „Spellbound” va fi pe platforma de straming din această lună. Rachel Zegler şi Nicole Kidman împrumută vocile personajelor principale.

Tot în această lună, pe platformă vor intra şi „The Piano Lesson”, o dramă bazată pe piesa premiată a lui August Wilson, cu Samuel L. Jackson şi John David Washington în rolurile principale, sezonul 2 din drama „The Empress”, în care Franz şi Elisabeta nu mai par să se înţeleagă la fel de bine ca înainte şi ultimul capitol din „Arcane”, celebrul serial animat bazat pe jocul „League of Legends”.

Din noiembrie, publicul va mai putea urmări animaţiile „Madagascar” şi „Kung Fu Panda”, precum şi sezonul 7 din seria „Outlander” şi filmele „Widows”, „Ride Along” şi „Dawn of the Planet of the Apes”.

Mega- eveniment marca Netflix

În noiembrie, Netflix şi Most Valuable Promotions (MVP) prezintă un mega-eveniment de box la categoria grea, al cărui cap de afiş este „The Problem Child" Jake „El Gallo" Paul (9 victorii – 1 înfrângere, 6 KO), care luptă împotriva lui „The Baddest Man on the Planet" Mike Tyson (50 de victorii - 6 înfrângeri, 44 KO). Jake Paul vs Mike Tyson va fi transmis în direct la nivel global, exclusiv pe Netflix, sâmbătă, 16 noiembrie 2024, de pe stadionul AT&T Stadium din Arlington, Texas, al echipei Dallas Cowboys din NFL, cu o capacitate de 80.000 de locuri.

Campioana mondială la categoria super-uşoară Katie Taylor (23-1, 6 KO) îşi va apăra titlul nedisputat în zece runde a câte douăzeci de minute în faţa pionierei boxului şi deţinătoarei titlului de campioană mondială unificată la categoria pană Amanda „The Real Deal" (adevărata) Serrano (46-2-1, 30 KO) în cel mai aşteptat meci de revanşă din istoria boxului feminin.

„Vrăjiți” va putea fi urmărit pe Netflix

Filmul „Spellbound” („Vrăjiţi”), în care vom urmări aventurile lui Ellian, fiica tânără şi tenace a conducătorilor regatului Lumbria, care trebuie să pornească într-o misiune îndrăzneaţă pentru a-şi salva familia şi regatul, după ce o vrajă misterioasă îi transformă părinţii în monştri.

Filmul este regizat de Vicky Jenson (Shrek), cu o coloană sonoră originală semnată de compozitorul Alan Menken (Beauty and the Beast), versurile aparţinându-i lui Glenn Slater (Tangled).

„Senna” va rula pe platforma de streaming din 29 noiembrie

Senna a fost fascinat de maşini încă din copilărie. Pilotul brazilian Ayrton Senna a devenit o legendă a sportului, însă o tragedie cumplită a schimbat ireversibil scena Formulei 1.

Serialul are șase episoade, în care „Senna” va dezvălui traseul vieţii lui Ayrton printre obstacole, triumfuri, dezamăgiri, bucurii şi tristeţi, explorând personalitatea şi relaţiile sale personale.

Serialul începe cu punctul de plecare a carierei acestui triplu-campion de Formula 1, respectiv momentul în care acesta se mută în Anglia pentru a concura în competiţia Formula Ford, continuând până la tragicul accident din Italia, de pe circuitul de la Imola, petrecut în timpul Marelui Premiu din San Marino. Serialul îi are în distribuție pe: Gabriel Leone, Kaya Scodelario, Matt Mella, Pamela Tomé, Hugo Bonemer, Gabriel Louchard, Alice Wegmann, Christian Malheiros, Susana Ribeiro, Julia Foti, Camila Márdila, Marco Ricca.

Ce poți vedea pe Netflix

Luna aceasta poți urmări pe canalul de streaming atât seriale fascinante, filme care să te țină cu sufletul la gură, cât și documentare care te poartă în lumea cunoașterii.

Serialele lunii noiembrie pe Netflix

„Countdown: Paul vs. Tyson”, din 7 noiembrie;

„Outer Banks”, sezonul 4, partea 2, din 7 noiembrie;

„Bank under siege”, din 8 noiembrie;

„Mr. Plankton”, din 8 noiembrie;

„The Cage”, din 8 noiembrie;

„Arcane”, sezonul 2, din 9 noiembrie;

„Sprint”, partea 2, din 13 noiembrie;

„Cobra Kai”, sezonul 6, partea 2, din 15 noiembrie;

„Zombieverse: New Blood”, din 19 noiembrie;

„Adoration”, din 20 noiembrie;

„The Empress”, sezonul 2, din 22 noiembrie;

„The Helicopeter Heist”, din 22 noiembrie;

„Asaf”, din 28 noiembrie;

„The Madness”, din 28 noiembrie;

„A man on the inside”, în curând.

Filme lunii noiembrie pe Netflix

„Meet me next Christmas”, din 6 noiembrie;

„Pedro Paramo”, din 6 noiembrie;

„10 Days of a curious man”, din 7 noiembrie;

„The Piano Lesson”, din 22 noiembrie;

„Joy”, din 22 noiembrie;

„Our little secret”, din 27 noiembrie

Documentarele lunii noiembrie