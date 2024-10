Monden Serialul de la Netflix care a răvășit România. Serie nouă, în curând







Noua serie „Black Doves”, cu Keira Knightley, Ben Whishaw şi Sarah Lancashire în rolurile principale, va fi lansată pe Netflix în 5 decembrie.

Trailerul aduce o nouă melodie interpretată de cântăreaţa britanică Raye, care a pregătit un cover special după piesa „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” a lui Nancy Sinatra. Această piesă va juca un rol important pe tot parcursul primului sezon al serialului „Black Doves”.

„Black Doves” spune o poveste incisivă, plină de acţiune, dar şi emoţionantă despre prietenie şi sacrificiu, care se petrece la Londra, în perioada Crăciunului.

Keira Knightley, în rol principal

Serialul care va fi difuzat de Netflix la începutul lunii decembrie o are în centru pe Helen Webb (Keira Knightley), o soţie şi o mamă dedicată, inteligentă, cu picioarele pe pământ, dar şi spioană profesionistă. Timp de 10 ani, ea a transmis secretele soţului ei politician către organizaţia misterioasă pentru care lucrează, intitulată „Black Doves”.

Când amantul Helenei, Jason (Andrew Koji), este asasinat, şefa ei din reţeaua de spionaj, enigmatica Reed (Sarah Lancashire), apelează la un vechi prieten al lui Helen pentru a o proteja. Împreună, Helen şi Sam pornesc într-o misiune pentru a afla cine şi de ce l-a ucis pe Jason, care îi va duce la descoperirea unei vaste conspiraţii interconectate.

Una care leagă lumea interlopă obscură a Londrei de o criză geopolitică iminentă.

Pentru oricine știe că Die Hard este un film de sărbători, Black Doves, creat și scris de Joe Barton (Giri/Haji, The Lazarus Project), va fi livrat ca un cadou de Crăciun devreme pe 5 decembrie. Urmăriți beteala și -trailer plin de gloanțe de mai sus și citiți mai departe pentru tot ce a fost desecretizat despre serie până acum.

Distribuția

Distribuţi serialului: Keira Knightley (Atonement, Pride and Prejudice, Love Actually), Ben Whishaw (This is Going to Hurt, Paddington), Sarah Lancashire (Happy Valley), Andrew Buchan (Carnival Row), Andrew Koji (Warrior), Omari Douglas (Rye Lane, It's A Sin), Kathryn Hunter (Andor, The Tragedy of Macbeth), Sam Troughton (Chernobyl, Mank), Ella Lily Hyland (Fifteen Love, Silent Roar), Gabrielle Creevy (In My Skin, Three Women), Paapa Essiedu (The Lazarus Project, Gangs of London) Adeel Akhtar (Fool Me Once), Finn Bennett (True Detective: Night Country), Luther Ford (The Crown), Adam Silver (The Diplomat, Masters of The Air) , Ken Nwosu (Look the Other Way and Run) şi Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show).