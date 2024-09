Monden Un serial Netflix face furori, la două zile de la lansare. Fanii fac petiții







Un serial lansat în urmă cu doar câteva zile pe celebra platformă de streaming Netflix a generat delir în online. Fanii sunt atât de stârniți, încât au umplut internetul de comentarii și petiții pentru producători.

Un serial Netflix face furori, la două zile de la lansare. Fanii fac petiții

Fanii Netflix au fost rapid cuceriți de noul serial „Nobody Wants This”, o comedie romantică lansată pe 26 septembrie, și cer deja continuarea poveștii. Serialul urmărește relația complexă dintre podcasterul Joanne (interpretată de Kristen Bell) și rabinul Noah Roklov (Adam Brody), un cuplu neașteptat a cărui iubire este pusă la încercare de diferențele de credință și de prezența fostei iubite a lui Noah, Rebecca, adorată de familia acestuia.

Spectatorii au fost impresionați de dinamica dintre personajele principale, lăudând chimia dintre Kristen Bell și Adam Brody, care reușesc să surprindă perfect tensiunea și atracția din relația lor. În special, fanii apreciază modul în care cei doi actori au redat subtilitatea emoțiilor și complexitatea legăturii lor, făcând povestea foarte autentică și emoționantă.

Totuși, există un aspect pe care mulți fani ar dori să-l vadă schimbat într-o posibilă a doua serie: dorința de a explora mai în detaliu povestea lui Noah și lupta interioară pe care o are în legătură cu fosta sa relație și tradițiile religioase. Fanii speră ca viitoarele episoade să dezvolte aceste conflicte și să ofere o evoluție mai profundă a personajelor.

Ce comentarii au lăsat fanii în online

Fanii serialului „Nobody Wants This” sunt entuziasmați de chimia dintre protagoniști, iar unul dintre ei a remarcat: „Chimia naturală între protagoniști, dialogul ingenios și rapid, și distribuția de sprijin excepțională fac ca acest serial să fie o gură de aer proaspăt. Adevărata energie a comediilor romantice s-a întors”. Un alt telespectator a evidențiat impactul primului sărut dintre Noah și Joanne, declarând: „Acesta este, de fapt, un sărut nebun. Mă voi gândi la el mult timp de acum înainte”.

Adam Brody a primit, de asemenea, aprecieri imense din partea fanilor, unul dintre ei afirmând: „Adam Brody este pur și simplu extraordinar. După ce am văzut toate cele zele episoade, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit prezența lui pe ecran”. În plus, scena sărutului din episodul doi a fost un punct culminant, cu un alt fan susținând că „rabinul Noah Roklov ar trebui introdus în Hall of Fame a iubiților din comediile romantice doar pentru această scenă”.

Cererea pentru un nou sezon este tot mai mare, iar un fan a rezumat dorința multora: „Netflix, ascultă: vreau un sezon doi, dar cu 20 de episoade de câte o oră fiecare. Avem nevoie de mai mult din această poveste minunată!” Fanii speră ca viitoarele sezoane să fie extinse și să ofere și mai multe detalii din viața celor două personaje.

Ce poveste redă serialul Netflix care a cucerit deja milioane de spectatori

Primul sezon al serialului „Nobody Wants This” are zece episoade de aproximativ 30 de minute fiecare, dar fanii cer ca durata următorului sezon să fie mult mai mare. Mulți spectatori și-au exprimat dorința pentru mai mult timp de ecran și episoade mai lungi, folosind hashtag-ul #everybodywantsthis, transformând numele serialului într-un joc de cuvinte.

Entuziasmul fanilor este evident, cu un alt comentator scriind: „Am râs în hohote la scena din magazinul de sex... a fost hilar! Clar trebuie să facă sezonul doi.” Această scenă, printre multe altele, a reușit să capteze umorul și naturalețea interacțiunilor dintre personaje, ceea ce a contribuit la succesul rapid al serialului.

Serialul a adus o notă de nostalgie pentru fanii dramelor adolescenței anilor 2000, deoarece Kristen Bell și Adam Brody sunt cunoscuți pentru rolurile lor emblematice din „Veronica Mars” și „The O.C.” Sinopsisul oficial al serialului dezvăluie că povestea explorează relația dintre Joanne, gazda unui podcast, și Noah, un rabin neconvențional. În ciuda diferențelor lor evidente, cei doi descoperă o conexiune profundă care îi face să depășească provocările moderne ale dragostei.

Distribuția serialului este completată de actori remarcabili precum Justine Lupe, cunoscută din „Succession”, în rolul surorii lui Joanne, Morgan, și Timothy Simons, celebru pentru „Veep”, care îl joacă pe fratele mai mare al lui Noah, Sasha. În plus, alte nume notabile precum Sherry Cola și Tovah Feldshuh adaugă o dinamică interesantă distribuției secundare.

Fanii sunt nerăbdători pentru sezonul doi, dorind o explorare și mai profundă a relației dintre Noah și Joanne, și speră ca viitoarele episoade să ofere și mai mult umor și scene memorabile, notează publicația The Sun.