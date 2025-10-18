Monden

Fulgy al Clejanilor vrea să îi jignească pe români: Nu aveți bani să stați în fața mea

De câteva zile, băiatul Clejanilor, Fulgy, pare că este din nou pe o pantă descendentă și face acuzații care mai de care mai colorate. În ultimul clip, acesta le explică românilor că nu au bani să stea în fața lui.

Fulgy, din nou pe val

Timp de aproape un an și jumătate băiatul Clejanilor părea că și-a găsit liniștea. Dar la prima scânteie s-a dovedit că nu e tocmai așa. ”De un an și jumătate eram liniștit, până într-o zi când o publicație și-a permis să scrie despre mine minciuni. Eu am citit aia și am ajuns la spital în două zile, m-am îmbolnăvit de nervi.

Sursa foto Youtube

Nu-i trage nimeni la răspundere. În legătură cu declarația mea cu românii, am mințit eu cu ceva? Când am venit aici, directorul mi-a arătat niște statistici. Din diferite motive ba că nu vor, ba că nu au bani, 5% dintre oameni au studii superioare, iar în legătură cu oamenii pe care i-am jignit cu ce i-am jignit? Nu merg pe stradă și mă face lumea țigan? Deși pe buletinul meu scrie român? Nu se uită lumea urât? Bine, de la depărtare că nu aveți bani să stați în fața mea”, a povestit Fulgy.

”Sunteți afoni, inculți”

Culmea este că nu s-a oprit aici, ba a continuat și mai agresiv. ”Într-adevăr noi de ce să nu luăm măsuri când toată lumea vorbește prostii? 99% din populația României sunteți afoni și inculți, iar partea cu trădători și vânzători, citiți istoria.

Cu ce am mințit. Nu-mi mai supărați părinți”, a explicat artistul.

”Să îi fie tărâna ușoară”

În ultimele zile, acesta a devenit din ce în ce mai vocal aducând aminte de perioada în care folosea substanțe interzise. Acest lucru are efect și asupra familiei lui, asta pentru că tatăl lui a ajuns la spital.

De altfel, mama lui, Viorica a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care pare că îi dorește moartea unui jurnalist căruia îi spune ”să îi fie țărâna ușoară”.

