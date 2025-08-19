Monden

Scandal în familia lui Ioniță de la Clejani: Nuntă amânată din cauza amantei

Un nou conflict a izbucnit în familia cunoscutului artist Ioniță de la Clejani, după ce fiica acestuia, Ramona, a fost înșelată de viitorul soț chiar în noaptea în care urma să participe la două evenimente. A urmat o ceartă zdravănă între cei doi, cu țipete și multe lacrimi, scriu jurnaliștii de la canca.ro

Ramona și Paris au cântat împreună la o nuntă, după care artista a plecat spre un alt angajament. La întoarcere, l-ar fi găsit pe viitorul soț într-o situație delicată alături de o altă femeie, fiind surprinși îmbrățișându-se și sărutându-se.

Potrivit informațiilor obținute de sursa menționată, momentul a generat o confruntare tensionată între cei doi iubiți. S-a declanșat un scandal uriaș, a fost nevoie de intervenția colegilor din formație, a povestit fiica lui Ioniță de la Clejani.

În urma acestui scandal, nunta Ramonei cu Paris ar fi fost amânată din nou. Artista a confirmat că a existat un conflict între ei, fără a oferi însă detalii despre cele întâmplate.

Ramona: era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau

Ramona a povestit că imediat după ce a părăsit temporar evenimentul pentru a onora o altă invitație la o nuntă, la întoarcere a fost surprinsă de ceea ce a descoperit.

Ramona de la Clejani

Sursa foto: Ramona de la Clejani/Facebook

„Am fost la un eveniment unde trebuia să cântăm împreună, dar între timp am plecat la o altă nuntă, care a durat câteva ore. Când m-am întors, l-am găsit pe canapea, alături de o domnișoară. Se țineau în brațe și se sărutau”, a relatat Ramona. Ea a adăugat că momentul a declanșat un conflict major și că întreaga situație a avut un impact toxic asupra relației.

„Ei nu se așteptau să mă întorc atunci. De aici s-a pornit un mega scandal. Este ceva foarte toxic. El era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau”  povestit Ramona.

Fiica lui Ioniță de la Clejani anulează nunta

Fiica lui Ioniță de la Clejani a anunțat că nunta sa a fost amânată din cauza amantei Alexandra, care i-ar fi adresat cuvinte jignitoare, acuzând-o de lipsă de educație. Deși susține că are motive să creadă că relația dintre logodnicul său și Alexandra continuă. Artista a mai mărturisit că se simte trădată și profund dezamăgită, subliniind că nunta nu va mai avea loc, cel puțin pentru moment.

„Pe ea o cheamă Alexandra. Mi-a zis că sunt needucată, de parcă tot eu eram vinovată. Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii iulie, pe la ora 3 dimineața. Eu știu că vorbește cu ea și acum, dar nu vreau să îi umblu în telefon. Simt că ea îi este amantă. M-am simțit singură și dezamăgită. Nunta nu va mai avea loc, momentan”, a concluzionat fiica lui Ioniță de la Clejani.

