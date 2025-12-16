Monden

Problemele se țin scai de familia Clejanilor. Sunt în doliu înainte de sărbători

Ioniță și Viorica de la Clejani.
Viorica și Ioniță de la Clejani au anunțat că trec printr-un moment dificil. Mama lui Ioniță a murit, iar artiștii au fost nevoiți să-și rearanjeze programul, anulând temporar aparițiile publice și evenimentele planificate pentru această săptămână.

Cei doi au anunțat că planurile privind participarea la emisiuni televizate și promovarea unui nou videoclip au fost amânate.V iorica și Ioniță trebuiau să promoveze un videoclip realizat împreună cu nepoata lor, Marga, însă lansarea materialului a fost amânată din respect pentru această perioadă grea.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate”, a anunțat Viorica de la Clejani.

 

Fulgy a făcut acuzații grave

Pe lângă durerea pierderii, familia Clejani se confruntă și cu tensiuni în interior, generate de declarațiile publice ale fiului lor, Fulgy. Acesta a criticat familia în mediul online, descriind momente dificile și conflicte de lungă durată.

„Când am fost la psiholog profesional de la Cita din Spania, oamenii au cerut urgent terapie de familie. Mama e schizofrenică, sor-mea e paranoia. Singurii care nu avem nimic sunt eu cu tata. Pe bune acum, Doamne-ferește de asemenea soartă ce am avut eu cu familia asta cu femeile. Astea două care toată viața lor s-au bătut și s-au blestemat.”

De asemenea, Fulgy a dezvăluit detalii despre familia din partea mamei sale. El a spus că Viorica de la Clejani nu este ca la televizor. „Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa.”

