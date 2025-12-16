Monden

Momentele dificile pentru un celebru artist. A primit vestea înainte de Crăciun

Comentează știrea
Momentele dificile pentru un celebru artist. A primit vestea înainte de CrăciunSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Jean Gavril traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a pierdut recent o persoană foarte dragă. Tragica veste a fost anunțată chiar de artist. Gavril este cunoscut publicului larg atât pentru cariera muzicală, cât și pentru aparițiile televizate – inclusiv participarea la competiția „America Express”.

Bunicul lui Jean Gavril a murit

Artistul și fratele său se află în doliu după moartea bunicului lor, o figură extrem de importantă în familie. Fără a oferi detalii despre circumstanțele decesului, cântărețul a ales să transmită un mesaj de rămas-bun, concentrat pe recunoștință și amintiri.

„Drum lin să ai, bunicule! Mulțumim pentru poveștile de la gura sobei și pentru exemplul de iubire oferit întregii familii”, a scris Jean Gavril într-o postare publicată online.

Mesajul a fost rapid preluat de fani, care au reacționat cu mii de aprecieri și comentarii. Mulți dintre ei i-au transmis condoleanțe și l-au încurajat să rămână puternic în această perioadă marcată de pierdere.

Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin
Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin
Călin Georgescu, mesaj cu accente istorice după controlul judiciar: Acest blestem se va rupe. A sosit ceasul
Călin Georgescu, mesaj cu accente istorice după controlul judiciar: Acest blestem se va rupe. A sosit ceasul

Un artist discret

De-a lungul timpului, Jean Gavril s-a remarcat printr-o relație echilibrată cu viața publică, preferând să își păstreze intimitatea atunci când vine vorba despre momente sensibile. Și de această dată, artistul a ales să nu transforme durerea personală într-un subiect de expunere excesivă, limitându-se la un mesaj care să anunțe pierderea.

Jean Gavril și soția.

Jean Gavril și soția. Sursa foto Instagram

Jean Gavril, despre soția lui

Recent, artistul a povestit că a trecut printr-o perioadă dificilă și cu soția lui Bianca, cu care are doi copii. El a spus că formează un cuplu cu această încă din facultate și că s-au despărțit și împăcat de mai multe ori.

„Noi am stat cel mai mult despărțiți patru ani de zile, primii patru ani, deoarece Bianca a studiat în Anglia și am reușit să ne vedem trei zile o dată la trei luni, când mai strângeam niște bani și aveam bani de un bilet de avion.

Cât timp eram studenți, noi, de fapt, am fost separați și nu a fost cea mai simplă perioadă, pentru că eram și tineri. Ne-am mai despărțit, ne-am mai împăcat”, a declarat Jean.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:45 - Modificările aduse Legii Sportului, atacate la CCR de Nicușor Dan
14:34 - Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin
14:26 - Profitabilitate sub presiune! Pariul Generali România într-o economie imprevizibilă
14:16 - Kelemen Hunor, despre tensiunile din Coaliție după votul PSD: A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția
14:07 - Problemele se țin scai de familia Clejanilor. Sunt în doliu înainte de sărbători
13:56 - Noi tensiuni între Ilie Bolojan și PSD. Votul din Senat, scânteia care inflamează coaliția

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale