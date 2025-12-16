Momentele dificile pentru un celebru artist. A primit vestea înainte de Crăciun
- Emma Cristescu
- 16 decembrie 2025, 12:18
Jean Gavril traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a pierdut recent o persoană foarte dragă. Tragica veste a fost anunțată chiar de artist. Gavril este cunoscut publicului larg atât pentru cariera muzicală, cât și pentru aparițiile televizate – inclusiv participarea la competiția „America Express”.
Bunicul lui Jean Gavril a murit
Artistul și fratele său se află în doliu după moartea bunicului lor, o figură extrem de importantă în familie. Fără a oferi detalii despre circumstanțele decesului, cântărețul a ales să transmită un mesaj de rămas-bun, concentrat pe recunoștință și amintiri.
„Drum lin să ai, bunicule! Mulțumim pentru poveștile de la gura sobei și pentru exemplul de iubire oferit întregii familii”, a scris Jean Gavril într-o postare publicată online.
Mesajul a fost rapid preluat de fani, care au reacționat cu mii de aprecieri și comentarii. Mulți dintre ei i-au transmis condoleanțe și l-au încurajat să rămână puternic în această perioadă marcată de pierdere.
Un artist discret
De-a lungul timpului, Jean Gavril s-a remarcat printr-o relație echilibrată cu viața publică, preferând să își păstreze intimitatea atunci când vine vorba despre momente sensibile. Și de această dată, artistul a ales să nu transforme durerea personală într-un subiect de expunere excesivă, limitându-se la un mesaj care să anunțe pierderea.
Jean Gavril, despre soția lui
Recent, artistul a povestit că a trecut printr-o perioadă dificilă și cu soția lui Bianca, cu care are doi copii. El a spus că formează un cuplu cu această încă din facultate și că s-au despărțit și împăcat de mai multe ori.
„Noi am stat cel mai mult despărțiți patru ani de zile, primii patru ani, deoarece Bianca a studiat în Anglia și am reușit să ne vedem trei zile o dată la trei luni, când mai strângeam niște bani și aveam bani de un bilet de avion.
Cât timp eram studenți, noi, de fapt, am fost separați și nu a fost cea mai simplă perioadă, pentru că eram și tineri. Ne-am mai despărțit, ne-am mai împăcat”, a declarat Jean.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.