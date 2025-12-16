Momentele dificile pentru un celebru artist. A primit vestea înainte de Crăciun

Jean Gavril traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a pierdut recent o persoană foarte dragă. Tragica veste a fost anunțată chiar de artist. Gavril este cunoscut publicului larg atât pentru cariera muzicală, cât și pentru aparițiile televizate – inclusiv participarea la competiția „America Express”.

Artistul și fratele său se află în doliu după moartea bunicului lor, o figură extrem de importantă în familie. Fără a oferi detalii despre circumstanțele decesului, cântărețul a ales să transmită un mesaj de rămas-bun, concentrat pe recunoștință și amintiri.

„Drum lin să ai, bunicule! Mulțumim pentru poveștile de la gura sobei și pentru exemplul de iubire oferit întregii familii”, a scris Jean Gavril într-o postare publicată online.

Mesajul a fost rapid preluat de fani, care au reacționat cu mii de aprecieri și comentarii. Mulți dintre ei i-au transmis condoleanțe și l-au încurajat să rămână puternic în această perioadă marcată de pierdere.

De-a lungul timpului, Jean Gavril s-a remarcat printr-o relație echilibrată cu viața publică, preferând să își păstreze intimitatea atunci când vine vorba despre momente sensibile. Și de această dată, artistul a ales să nu transforme durerea personală într-un subiect de expunere excesivă, limitându-se la un mesaj care să anunțe pierderea.

Recent, artistul a povestit că a trecut printr-o perioadă dificilă și cu soția lui Bianca, cu care are doi copii. El a spus că formează un cuplu cu această încă din facultate și că s-au despărțit și împăcat de mai multe ori.