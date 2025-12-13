De la sărăcie la hituri și palate. Cum s-a îmbogățit Nicolae Guță

Nicolae Guță, cunoscut în România drept unul dintre cei mai apreciați și controversați maneliști, s-a născut pe 3 decembrie 1967 în Aninoasa, județul Hunedoara, într-o familie numeroasă și modestă. Mama sa, Maria, era ghicitoare, iar tatăl său câștiga bani din comerț cu săpunuri aduse din străinătate.

Crescut într-un mediu cu resurse limitate, Guță a învățat încă din copilărie ce înseamnă responsabilitatea, mai ales după ce părinții săi au murit prematur.

La doar 14 ani, manelistul s-a căsătorit, asumându-și rolul de soț și, practic, de cap al familiei. În paralel, a continuat școala, terminând cele 12 clase, dar nu a reușit să promoveze Bacalaureatul. El însuși a recunoscut în interviuri că notele sale nu erau importante pentru parcursul său.

Cariera lui Guță nu a început în muzică. În adolescență, el a lucrat la Căile Ferate Române din Petroșani, apoi la Regia Apelor, unde a obținut calificarea de sudor-instalator. Timp de opt ani, s-a întreținut muncind fizic, iar experiența „școlii vieții”, cum o numește el, i-a modelat disciplina și ambiția.

„Am realizat eu că nu e de mine, dar ce să fac! La Regia Apelor am reușit să mă policalific, așa că am devenit sudor-instalator, dat tot nimic nu știam să fac. Pe vremea aia munceam opt ore, acum muncesc de două ori mai mult, dar îmi place ceea ce fac”, a povestit el.

Primii pași în muzică i-a făcut în genul lăutăresc, dar la finalul anilor ’90 și-a orientat cariera către manele, un gen muzical care combina ritmuri orientale cu teme de dragoste și viață cotidiană. Printre primele sale hituri care l-au făcut cunoscut se numără „Dacă ai pe lume frați” și „Doamne, dacă n-aș avea copii”, piese care îi aduceau deja aprecierea publicului din Valea Jiului și nu numai.

Din 1998, Guță a început să își construiască statutul de star al manelelor. El a devenit cunoscut cu manelele „Numele tău de azi îl vor uita”, „Spune-mi”, „Toate pozele cu tine”. Succesul său a venit treptat, printr-o combinație între talentul său vocal, prezența scenică și abilitatea de a transforma experiențele personale în versuri care rezonau cu publicul larg.

De-a lungul carierei, a lansat numeroase hituri care au devenit simboluri ale genului, consolidându-și statutul și crescându-i veniturile considerabil. Familia a fost mereu o parte centrală a vieții și muzicii sale, dedicând manele unor frați și copiilor săi.

„Când nu era muzica, eu eram fraierică geamantan, eram al nimănui. Muzica nu m-a trișat niciodată. Inclusiv copiii, persoane dragi mie m-au dezamăgit, dar muzica nu m-a dezamăgit niciodată. Și dacă aș mai trăi de acum într-o mie de vieți. nu pot să aduc omagiu și recunoștință muzicii. Muzica a făcut din mine tot ce sunt eu astăzi”, a spus manelistul.

Succesul în muzică i-a permis să investească în proprietăți. La câțiva kilometri de orașul său natal, Guță deține trei case impunătoare, considerate „palate”, evaluate la aproximativ un milion de euro. Casele au fost construite pentru cei 12 copii declarați.