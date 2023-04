Marile lovituri financiare ale lui Nicolae Guță. Câte case deține manelistul, de fapt

Nicolae Guță este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România, dar și unul dintre cei mai bogați. Chiar dacă el a cântat de-a lungul anilor „banii n-aduc fericirea, mai de preț este iubirea”, adevărul este că manelistul a strâns o avere considerabilă, pe care o împarte cu cea care l-a făcut tată pentru a 11-a oară, Cristina.

Cei doi sunt căsătoriți din anul 2017, moment în care Guță a decis să pună stop tuturor aventurilor. Cântărețul de manele este cunoscut pentru relațiile sale extraconjugale cu femei frumoase și mult mai tinere decât el. Acesta le oferea cadouri importante, dar în ciuda acestui lucru a reușit să strângă destui de mulți bani.

Câte case are Nicolae Guță

Guță ar avea o avere estimată la 1,2 milioane de euro. În plus, el deține și trei vile în Petroşani, o casă în Dămăroaia și o altă casă în Popești Leordeni. Cântărețul de manele are și două apartamente în centrul Capitalei. Lista cu bunurile sale nu se termină aici. Guță mai are și două mașini de lux, dar și mai multe kilograme de aur. Este important de precizat că polițiștii au percheziționat casele din Petroșani ale manelistului pe parcursul zilei de joi, 6 aprilie, potrivit Cancan.ro.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Sectorului 6, a anunțat că în acest dosar sunt vizate mai multe persoane care sunt acuzate de comiterea infracțiunilor de contrabandă și contrafacerea unor produse de marcă. În acest dosar ar fi implicați mai mulți nepoți ai manelistului, care au fost duși la audieri.

Nepoții lui Guță falsificau bijuterii din aur, pe care le ștanțau cu însemnele unor case de lux, pe care ulterior le vindeau pe internet, ca fiind originale. Din casele de la Petroșani au fost ridicate mai multe unelte care erau folosite pentru făurirea bijuteriilor dar și ștanțe ale unor firme de renume din Vestul Europei, care se ocupă cu bijuterii.