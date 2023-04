Averea șefului LVMH, Bernard Arnault, a depășit 200 de miliarde de dolari. A devenit a treia persoană din istorie care a atins acest nivel

Averea netă a lui Arnault a urcat marți la peste 200 de miliarde de dolari, devenind astfel a treia persoană din istorie – după Elon Musk, directorul general al Tesla, și Jeff Bezos, fondatorul Amazon – care atinge acest nivel de avere, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Arnault este, de asemenea, prima persoană din afara SUA care a depășit o avere netă de 200 de miliarde de dolari.

Arnault își trage averea dintr-o participație de 97,5% în holdingul brandului de modă de lux Christian Dior, care controlează 41,4% din LVMH. Averea sa netă a crescut marți cu 2,4 miliarde de dolari, ceea ce a dus averea francezului la 201 miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg.

Acțiunile LVMH la bursa Euronext Paris au închis marți în creștere cu 0,8%, la 851 de euro, sau 932,30 dolari. Acțiunile au crescut cu aproximativ 25% în acest an, potrivit businessinsider.com.

Averea lui Bernard Arnault s-a dublat

Averea netă a magnatului francez s-a dublat de la începutul anului 2020, pe fondul cererii puternice de bunuri de lux, deoarece consumatorii s-au lăudat cu genți și ceasuri de firmă în timpul blocajelor pandemice.

Acest apetit robust pentru bunuri de lux ajută LVMH, care deține o serie de mărci de modă de lux, inclusiv Louis Vuitton, Tiffany & Co. și TAG Heuer. LVMH a înregistrat o creștere a veniturilor de 23% de la an la an, precum și a profiturilor din operațiunile recurente în 2022, potrivit datelor financiare ale companiei.

Milenialii și Generația Z sunt, de asemenea, factori de creștere pe această piață. Un număr record de americani cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani aleg să locuiască acasă cu părinții lor eliberând astfel venituri disponibile pentru a se răsfăța cu bunuri de lux, a raportat Nidhi Pandurangi de la Insider în decembrie. LVMH încearcă să se extindă axat pe piața din Asia.

Cumpărătorii din China sunt așteptați să stimuleze sectorul bunurilor de lux în acest an, după ce țara a ridicat restricțiile zero-COVID. Consumatorii chinezi sunt așteptați să stimuleze cererea de îmbrăcăminte, accesorii și alte articole de lux cu 20% în 2023, potrivit unui raport al Morgan Stanley din 13 martie.

Pentru a ajunge la cumpărătorii mai tineri, în special în Asia de Nord-Est, LVMH a făcut o mișcare calculată pentru a înrola vedete K-pop în campaniile de marketing pentru mărci precum Dior și Tiffany, a raportat Cheryl Teh de la Insider în ianuarie.

Arnault a păstrat managementul firmei sale în familie

Arnault și-a plasat cei cinci copii în poziții de conducere în cadrul imperiului său de afaceri, păstrând o mare parte din managementul mărcilor de lux ale conglomeratului în familie.

În iulie 2022, Arnault a schimbat structura juridică a holdingului său de familie, Agache – acționarul majoritar al Christian Dior – pentru a asigura controlul pe termen lung al familiei sale asupra LVMH.

Magnatul, în vârstă de 73 de ani, nu și-a desemnat succesorul în funcția de director general al LVMH. Fiica sa, Delphine Arnault, este directorul general al Dior, în timp ce fiul său cel mare, Antoine Arnault, este directorul general al holdingului LVMH, Christian Dior.