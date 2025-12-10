Fane Vancică, dezvăluiri despre Florin Salam. Ce ar fi făcut manelistul

Se preconizează un scandal de proporții în lumea manelelor, cel puțin așa susține interlopul Fane Vancică. Acesta spune că Florin Salam ar avea înregistrări bombă cu soții de maneliști pe care le-ar fi filmat în ipostaze intime.

Florin Salam ar fi protagonistul unor filmări incendiare în care apare alături de mai multe soții de maneliști. Filmările ar fi din dormitor, iar Salam ar fi fost cel care a făcut înregistrările.

”Florin ar fi spus mai multor persoane că ar fi avut relații intime cu mai multe soții ale unor maneliști. De asemenea ar avea și filmări cu acestea, dar îi e rușine de copiii lui, de soție, de Betty, să posteze. Și a zis că nici nu vrea să posteze că e puțin plinuț”, a spus Fane Vancică într-un clip video.

Pe de altă parte, Dan Bursuc și Florin Salam păreau să fie într-un conflict. Mai ales că Dan Bursuc a avut niște aprecieri nu tocmai decente la adresa ”regelui”. Cu toate acestea, replica lui Salam a fost din cu totul alt registru. „Bursuc are voie să spună ce vrea el. A trecut prin multe omul ăsta. Vreți, nu vreți, toți lăutarii au trecut prin mâna lui.

Ca să ajungi sus, ca să ieși la lumină, trebuie să treci pe la Bursuc, altfel nu aveai cum. Trebuia să fii norocos să ajungi pe la Bursuc. Fiecare a muncit, s-a chinuit, nu zic nu, dar a fost bun Bursuc pentru că a avut startul și lipiciul ăsta la oameni din clase sociale, pe toți i-a pus bine”, a explicat manelistul.

După această replică, Dan Bursuc nu a mai vreo altă intervenție. Cert este că în ultima perioadă, viața lui liniștită a fost tulburată de tot felul de situații. Fulgy al Clejanilor a făcut declarații dure la adresa lui, dar producătorul a refuzat să răspundă acestora.