Unde se duce Betty Salam când iubitul este plecat

Betty Salam este mai îndrăgostită ca niciodată de actualul său iubit, Roberto. Când acesta este plecat, artista are un ritual pe care îl urmează.

Fiica mult mai celebrului său tată are grijă de sufletul ei, mai ales atunci când iubitul, Roberto, este plecat. Nu de alta, dar Roberto face parte din formația lui Florin Salam, drept urmare este des pe drumuri. Așa că ori de câte ori pleacă, Betty ia calea bisericii.

Așa a făcut și în aceste zile, când a mers în casa Domnului și a postat și pe Instagram imediat după un mesaj adresat iubitului. Fiica lui Florin Salam îi declara acestuia iubirea fără opreliști. Cei doi par să fie extrem de serioși cu privire la relația lor, deși sunt la început.

Cuplul a fost și în vacanță în Turcia alături de Florin Salam și soția acestuia, Roxana. Pare-se că în curând ne putem aștepta la o a doua nuntă. Nu de alta, dar Betty este din nou o femeie liberă. Aceasta a divorțat de Cătălin Vișănescu, cel alături de care are și un copil. Cei doi s-au iubit nebunește, dar în cele din urmă și-au dat seama că nu mai pot continua împreună.

De altfel ei au fost și la Asia Express, iar când s-au întors au anunțat că se despart. Doar că la două săptămâni de la anunț au decis să își mai dea o șansă. Însă a fost în zadar.

De altfel și fostul soț al lui Betty și-a găsit se pare o nouă iubită. Acesta a postat o fotografie în care apare alături de o femeie extrem de frumoasă. Drept urmare fanii au tras concluzia că și el și-a refăcut viața, nu doar fosta soție.

Cei doi au împreună un fiu pe care îl cresc împreună. Dar în majoritatea timpului, cel mi se află alături de mama lui. De altfel, fostul cuplu nu a avut discuții în contradictoriu legat de divorț.