Monden

Unde se duce Betty Salam când iubitul este plecat

Comentează știrea
Unde se duce Betty Salam când iubitul este plecatBetty Salam. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Betty Salam este mai îndrăgostită ca niciodată de actualul său iubit, Roberto. Când acesta este plecat, artista are un ritual pe care îl urmează.

Betty Salam, vizită surprinzătoare

Fiica mult mai celebrului său tată are grijă de sufletul ei, mai ales atunci când iubitul, Roberto, este plecat. Nu de alta, dar Roberto face parte din formația lui Florin Salam, drept urmare este des pe drumuri. Așa că ori de câte ori pleacă, Betty ia calea bisericii.

Screenshot

Așa a făcut și în aceste zile, când a mers în casa Domnului și a postat și pe Instagram imediat după un mesaj adresat iubitului. Fiica lui Florin Salam îi declara acestuia iubirea fără opreliști. Cei doi par să fie extrem de serioși cu privire la relația lor, deși sunt la început.

Urmează o căsătorie?

Cuplul a fost și în vacanță în Turcia alături de Florin Salam și soția acestuia, Roxana. Pare-se că în curând ne putem aștepta la o a doua nuntă. Nu de alta, dar Betty este din nou o femeie liberă. Aceasta a divorțat de Cătălin Vișănescu, cel alături de care are și un copil. Cei doi s-au iubit nebunește, dar în cele din urmă și-au dat seama că nu mai pot continua împreună.

Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi
Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi

De altfel ei au fost și la Asia Express, iar când s-au întors au anunțat că se despart. Doar că la două săptămâni de la anunț au decis să își mai dea o șansă. Însă a fost în zadar.

Cătălin și-a găsit și el iubită

De altfel și fostul soț al lui Betty și-a găsit se pare o nouă iubită. Acesta a postat o fotografie în care apare alături de o femeie extrem de frumoasă. Drept urmare fanii au tras concluzia că și el și-a refăcut viața, nu doar fosta soție.

Cei doi au împreună un fiu pe care îl cresc împreună. Dar în majoritatea timpului, cel mi se află alături de mama lui. De altfel, fostul cuplu nu a avut discuții în contradictoriu legat de divorț.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:24 - Unde se duce Betty Salam când iubitul este plecat
22:12 - Denunțătorul Berceanu, despre cazul Isăilă și milionul de euro pentru Moșteanu: Totul a fost raportat autorităților
21:52 - Cum s-a târât Elvira Deatcu afară dintr-o toaletă: Am fost carateca
21:43 - Setări ascunse care pot tripla viteza internetului pe telefon
21:31 - Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
21:20 - Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale