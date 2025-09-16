Betty Salam e istorie. Cătălin Vișănescu, prins din nou în mrejele iubirii

La doar două luni după separarea de Betty Salam, Cătălin Vișănescu dă semne că ar fi pregătit să deschidă un nou capitol în viața lui sentimentală. Chiar dacă nu s-a afișat încă alături de o altă femeie, atitudinea sa din mediul online i-a făcut pe mulți să creadă că este gata să iubească din nou.

Cătălin și Betty Salam s-au despărțit după o relație de șase ani. Cei doi au declarat că au rămas în relații bune pentru binele fiului lor, care în octombrie va împlini șapte ani. Între timp, artista și-a refăcut viața și trăiește o poveste de dragoste cu Roberto Tudor, cu care deja se afișează în public.

În schimb, Cătălin Vișănescu a ales discreția. Totuși, urmăritorii săi de pe Instagram i-au trimis numeroase mesaje de încurajare, în care l-au sfătuit să nu-și piardă speranța că va întâlni pe cineva potrivit. Mai mult, fanii au observat că acesta a apreciat în mod special comentariile care sugerau că ar putea avea deja o persoană în viața lui sau că este momentul să lase trecutul în urmă.

Aceste gesturi subtile au fost suficiente pentru a alimenta speculațiile că fostul soț al lui Betty Salam este gata să iubească din nou.

Între timp, fiica lui Florin Salam trăiește deja o nouă poveste de iubire și nu ezită să povestească despre partenerul său. Recent, Roberto Tudor, care cântă cu tatăl său, Florin Salam, i-a cumpărat un inel spectaculos, dar și un buchet imens de trandafiri. Cei doi pun des pe rețelele de socializare poze împreună.