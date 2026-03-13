Minodora s-a ferit mereu de interlopi. „Nu cânt la oameni cu probleme”

Minodora a povestit la un podcast faptul că preferă să își aleagă clienții. Nu de alta, dar preferă să nu cânte la oameni ”cu probleme”, astfel încât să fie liniștită la evenimente.

Artista a explicat că atunci când e vorba de a merge la evenimente este atentă cine o contactează. ”Eu nu am cântat la oameni cu probleme și așa, nu mi-am dorit publicul ăsta. Și m-am ferit de publicul acesta și eu cred că poți să îți alegi. Îmi plac banii, ca oricăruia dintrei noi, dar nu cred că la asta se reduce totul. Primează respectul și conjuctura, oamenii cărora mă adresez”, a explicat Minodora.

Faptul că este selectivă se răsfrânge și asupra relațiilor personale. Mai exact și prietenia este la fel de riguros aleasă. ”Acum, în momentul acest nu mai am. Mai am persoane cărora le este drag de mine și mie îmi este drag de ei, din showbizul nostru.

Pe nașul Adrian Minune nu pot să -l consider prieten că e familia mea. Prieteni sunt puțini, cred că 2-3. Pentru că acolo dacă vreau să plâng pe umăr mă ascultă și mă primesc”, a mai spus interpreta.

De altfel, aceasta a explicat că în ultima perioadă a fost dată la o parte și de la aparițiile TV. ”În ultimii ani m-am simțit dată la o parte de televiziunile din România. De exemplu de Revelion, Pro TV mă chema mereu, și Antena 1 și acum nu mă mai invită.

Poate și pentru că nu mai există un hit al meu. Nu mai sunt pe valul pe care am fost, dar sunt la nivel mediu, adică mijlociu. În ultimii trei ani de când s-a dus mama multe apariții le-am refuzat. Mi-ar plăcea să joc într-un film sau în juriu la Vocea României, a încheiat artista.