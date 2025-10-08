Cântăreața Minodora, divă acasă: De 25 de ani nu fac nimic

Cântăreața Minodora a declarat în cadrul unui podcast faptul că nu face absolut nimic în propria casă. Aceasta spune că îi place să fie divă, mai ales că face bani.

Cunoscută pentru pseudonimul Minodora la maxim, artista spune că în casă funcționează la polul opus, adică la minim. Acceasta a explicat la un podcast faptul că i se pregătește absolut tot în casa ei. ”Minodora nu face nimic. Eu, dimineața când mă trezesc am pregătită cafeluța, fresh-ul de portocale , micul dejun, de 25 de ani de când am început să fac bani, sunt divă.

Eu nu am călcat haine în viața mea. Nu că nu știu să calc, știu să calc, dar nu mă interesează ideea de a face lucrul acesta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a explicat artista.

De altfel, cântăreața a explicat faptul că este o femeie ocupată. ”Eu am emisiuni, lunea, miercurea, vinerea. Trebuie să te duci pe ușă, dacă stai cu mâna în Domestos să speli trei toalete din casă.

Bine, poți să pui mănuși ar zice cel de acasă. Sau geamuri sau nu știu ce. Nu, eu vreau să stau cu mâinile cum trebuie”, a mai spus ea. O parte dintre internauți i-au dat dreptate, în timp ce alții au criticat-o pentru faptul că nu are grijă de propria ei casă.

Artista a reușit să slăbească 40 de kilograme și a împărtășit acest lucru fanii ei de pe rețelele de socializare. Aceasta a explicat că a învățat să mănânce deși nu i-a fost ușor.

Dar că acum, cu noua siluetă se simte cel mai bine. De-a lungul carierei sale, Minodora a mai avut probleme cu greutatea. În 2017 s-a operat și și-a micșorat stomacul. Cu toate acestea s-a îngrășat destul de mult după și a mărturisit că nu a fost atentă cu alimentația.