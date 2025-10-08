Monden

Cântăreața Minodora, divă acasă: De 25 de ani nu fac nimic

Comentează știrea
Cântăreața Minodora, divă acasă: De 25 de ani nu fac nimicMinodora / sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului

Cântăreața Minodora a declarat în cadrul unui podcast faptul că nu face absolut nimic în propria casă. Aceasta spune că îi place să fie divă, mai ales că face bani.

Minodora, la minim, în casă

Cunoscută pentru pseudonimul Minodora la maxim, artista spune că în casă funcționează la polul opus, adică la minim. Acceasta a explicat la un podcast faptul că i se pregătește absolut tot în casa ei. ”Minodora nu face nimic. Eu, dimineața când mă trezesc am pregătită cafeluța, fresh-ul de portocale , micul dejun, de 25 de ani de când am început să fac bani, sunt divă.

Eu nu am călcat haine în viața mea. Nu că nu știu să calc, știu să calc, dar nu mă interesează ideea de a face lucrul acesta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a explicat artista.

Fața nevăzută a României care dispare. Locul de vis pe care oamenii îl părăsesc în tăcere
Fața nevăzută a României care dispare. Locul de vis pe care oamenii îl părăsesc în tăcere
Dezbatere aprinsă despre cazul Ana Birchall-CIA: Dacă s-ar fi oferit rușilor, la FSB, ar fi fost aceeași tăcere?
Dezbatere aprinsă despre cazul Ana Birchall-CIA: Dacă s-ar fi oferit rușilor, la FSB, ar fi fost aceeași tăcere?

Preferă să facă bani

De altfel, cântăreața a explicat faptul că este o femeie ocupată. ”Eu am emisiuni, lunea, miercurea, vinerea. Trebuie să te duci pe ușă, dacă stai cu mâna în Domestos să speli trei toalete din casă.

Bine, poți să pui mănuși ar zice cel de acasă. Sau geamuri sau nu știu ce. Nu, eu vreau să stau cu mâinile cum trebuie”, a mai spus ea. O parte dintre internauți i-au dat dreptate, în timp ce alții au criticat-o pentru faptul că nu are grijă de propria ei casă.

A slăbit 40 de kilograme

Artista a reușit să slăbească 40 de kilograme și a împărtășit acest lucru fanii ei de pe rețelele de socializare. Aceasta a explicat că a învățat să mănânce deși nu i-a fost ușor.

Dar că acum, cu noua siluetă se simte cel mai bine. De-a lungul carierei sale, Minodora a mai avut probleme cu greutatea. În 2017 s-a operat și și-a micșorat stomacul. Cu toate acestea s-a îngrășat destul de mult după și a mărturisit că nu a fost atentă cu alimentația.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Fața nevăzută a României care dispare. Locul de vis pe care oamenii îl părăsesc în tăcere
23:40 - Dezbatere aprinsă despre cazul Ana Birchall-CIA: Dacă s-ar fi oferit rușilor, la FSB, ar fi fost aceeași tăcere?
23:35 - Nouă funcție WhatsApp. Scanează documente direct din fereastra de chat
23:26 - Cântăreața Minodora, divă acasă: De 25 de ani nu fac nimic
23:18 - Noua lege germană. Cum vor fi doborâte dronele care amenință securitatea
23:10 - Drulă îl acuză de „spectacol politic” pe Bujduveanu. Conflict după închiderea școlilor

HAI România!

România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie

Proiecte speciale