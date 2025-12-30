Cel mai important sfat pe care Minodora l-a învățat de la mama ei: ”Să nu ai încredere în oameni”.

Cântăreața Minodora a recunoscut că i-a luat mulți ani să urmeze sfatul de viață al mamei ei. Mai exact, aceasta i-a repetat de-a lungul copilăriei să nu aibă încredere în oameni, lecție pe care Minodora a învățat-o mai greu.

Artista a povestit la un podcast faptul că a avut încredere în oameni și aceștia au rănit-o. ”Nu am încredere în oameni, dar asta am preluat-o prea târziu de la mama. Acum bătrână am preluat-o. Am plâns foarte mult după prieteni, de la ei am avut cele mai mari dezamăgiri și am plâns după ei.

Pe unii îi cunoașteți că sunt persoane publice. Am plâns pentru că pe unii îi iubeam foarte mult și a trebuit să renunț la ei. Pentru că nu mă mai regăseam în prietenia cu ei. Nu eram pe aceiași lungime de undă”, a spus solista.

Cântăreața a explicat că cel mai tare a durut-o lipsa de omenie. ”Nu îmi plac oamenii care se dau mari. Nu au cum să mă facă să mă simt în nici un fel. Eu mă simt cum mă simt mereu. Că îmi cunosc valoarea. la noi, bănățenii e foarte importantă omenia. Omul cu care stai la masă și servești apă de la chiuvetă, nici măcar plată din comerț, servește-o cu drag și cu plăcere, servește-o cinstit.

Eu dacă simt că ceva nu e cinstit în următoarea secundă renunț. Atât de tare mă deranjează treaba asta că-mi vine din stomac o repulsie totală împreună cu ne dorință de a mai fi acolo și cu o dorință de fugă”, a povestit Minodora.

Pe de altă parte, aceasta a concluzionat că preferă să i se spună lucrurile în față, dar cu atenție la ton. Nu suport ca omul să nu fie om. Eu nu am o problemă să mi se spună că nu sunt ok, în anumite situații. Că suntem oameni. Dar tonul e important, că tonul face muzica. Spune frumos ce nu ți-a plăcut”.