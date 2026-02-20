Minodora, îmbrăcată de la SH de mama ei. Plecau la festivaluri cu bilet doar „dus”

Minodora a explicat că atunci când era mică, până să devină artistă consacrată, aceasta a suferit din perspectivă financiară. Părinții ei nu aveau bani, dar mama ei se străduia să meargă la toate festivalurile cu ea.

Artista a povestit că în copilărie, când cânta la festivaluri, lucrurile erau foarte complicate. ”Mama mea a fost impresarul meu 6 ani de zile. De la 14 ani până la 20 de ani. Zi de zi. Mergea cu mine peste tot.

Lua bani mprumut de la prieteni ca să aibă de tren, că merge cu mine la festivalul cutare, la Mihaela Runceanu sau la Aurelian Andreescu sau Mamaia. Mergeam mereu la festivaluri mari din țară. Și lua bani împrumut”, a povestit cântăreața.

De asemenea, interpreta nu s-a rușinat să recunoacă faptul că la acel moment se îmbrăca de la SH. Nu de alta, dar lipsa banilor nu i-a dat de ales. De altfel, mama ei avea un prieten care avea un astfel de magazin. ”Și avea și un prieten care avea haine Second hand. Îl chema Ilie și mereu îi spunea că atunci când aduce haine să o cheme pe ea prima că merge cu mine să să-mi aleg eu haine.

Lua de acolo ținute, le spăla acasă, le aranja. Concuram cu cei cu bani. Noi aveam bani doar de sus. Și îmi spunea că trebuie să câștig premiul ca să avem bani să ne întoarcem. Și mai avea bani de coafat”, a mai explicat Minodora.

Cât privește machiajul, acesta era realizat chiar de mama interpretei. ”De machiat, ea m-a învățat să mă machiez. Era profesionistă pe make-up. Dar la păr nu știa să facă. Și țineam bani de coafor. Ținuta era impecabilă, că la SH găseam haine frumoase, erau aduse din străinătate”, a mai spus ea.