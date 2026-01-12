Minodora a descoperit cum să țină greutatea sub control, dar cu suplimente

Cântăreața a explicat la un podcast faptul că după operația de micșorare a stomacului a trebuit să țină greutatea sub control. Drept urmare a apelat la un anumit supliment.

Artista a povestit că după operația de micșorare a stomacului a fost o adevărată provocare să țină greutatea sub control. Asta pentru că începuse din nou să mănânce cu poftă ce îi ieșea în cale.

“După doi ani de zile de la operație am început să pun kilograme, pentru că stomacul chiar dacă ești operat, stomacul e ca un balon și se umflă. Și am descoperit un supliment care îți taie pofta de mâncare, că practic la mine asta e problema”, a povestit solista.

Interpreta a mai spus că marea ei problemă este aceea că poftește la orice. Drept urmare și mânca în consecință. „Trebuie să-mi înfrânez pofta, apetitul. Că eu ce văd, ah, ce poftă îmi e.

Și am descoperit acest supliment în Italia. L-am luat, a avut rezultate foarte bune. A fost adus și în România și de atunci îl iau. E pe bază de citrice și de alte substanțe și se duce direct la pofta de mâncare acolo în creier”, a declarat ea.

Ca orice supliment și acesta are efecte secundare. Odată ce nu mai este administrat revin vechile obiceiuri. „Dar dacă mă las de ele, două trei luni, dau iama. Dar în momentul în care sunt cu kilogramele pe care le doresc mă opresc și sunt ok. O lună două, după două luni iar încep să mănânc mai mult. Eu așa jonglez cu ele din 2019 și mă mențin la aceiași greutate”, a spus Minodora.

Artista s-a operat acum mai bine de 6 ani de micșorare de stomac și de atunci se străduiește să mențină o anumită greutate. Lupta cu kilogramele a fost dintotdeauna o provocare pentru ea, dar se pare că acum a găsit varianta care i se potrivește.