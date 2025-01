Monden Minodora, amenințată de o boală incurabilă. Momente de panică pentru artistă







Minodora a trecut prin transformări semnificative și a reușit să slăbească patruzeci de kilograme. În ciuda faptului că a ajuns astăzi la greutatea pe care și-a dorit-o și este mulțumită de acest lucru, acest drum lung a fost riscant pentru sănătatea ei.

Minodora la un pas să se îmbolnăvească

În timp ce se luptă cu kilogramele, vedeta a spus că a fost la un pas să se îmbolnăvească.

Înainte de operația de micșorare a stomacului și de a slăbi patruzeci de kilograme folosind o dietă echilibrată și acordând o atenție deosebită alimentației, Minodora a fost la un pas de a deveni diabetică.

Minodora a slăbit 40 kg

Minodora a câștigat lupta cu kilogramele și a ajuns la silueta pe care și-a dorit-o. Visul vedetei a devenit realitate acum că are 60 de kilograme. Dar schimbarea radicală a venit în urma unor probleme de sănătate. Vedeta a spus că a fost foarte aproape de a deveni diabetică.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operația de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a declarat Minodora pentru cancan.ro.

Vedeta și-a făcut mici retușuri estetice

Operația de micșorare a stomacului a fost momentul perfect pentru ca vedeta să se apuce de efectuarea unor mici retușuri estetice.

În ciuda faptului că a susținut că nu va face nicio intervenție chirurgicală și că nu este împotriva acestora, prima modificare s-a produs la nivelul feței. Artista a mers la un medic estetician pentru a-și repara gușa. La scurt timp de la operație, a postat o fotografie de pe patul de spital pe rețelele sociale.

„O să fiu frumoasă! Mulțumesc domnului doctor. Sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect! Mi-am scos gușa care atârna, arăta inestetic, deoarece am slăbit 40 de kg!”, a postat pe rețelele de socializare, Minodora.