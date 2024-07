Monden Minodora, mii de euro pentru o cântare: Puneți mână și munciți, dacă vreți să aveți banii







Minodora este una dintre artistele îndrăgite de români, așa că și agenda ei este încărcată, chiar dacă cere mii de euro. Mai exact, cântăreața poate cere până la 3800 de euro în funcție de durata evenimentului, potrivit informațiilor din spațiul public. Deși gurile rele au spus că artista cere prea mult, Minodora a explicat foarte clar de ce are aceste câștiguri.

”Nu mai judecați artiștii aiurea și nu mai vedeți doar că fac bani! Este o muncă și ce facem noi, așa cum muncește oricare dintre voi! Puneți mână și munciți, dacă vreți să aveți ,,banii” Minodorei pe care văd că îi cuantificați!

Mii de euro justificați

Nu există să muncești și să nu ai! Încă ceva! Eu sunt un artist care cântă orice gen muzical: muzică ușoară, populară, manele, în funcție de ce doresc gazdele petrecerii. Dacă cineva la programul de hore, sau la programul de manele , scoate bani din buzunar pentru a dedica cuiva o melodie, aceea persoană scoate banii din buzunar, VOIT! Ați priceput?? Repet: VOIT!

Nu batem pe nimeni, noi cei care cântăm acest gen, nu forțăm pe nimeni”, a precizat artista. Pe de altă partea, aceasta a investit foarte mult în imaginea ei în ultima perioadă. Mai ales în urma operației de micșorare a stomacului. ”Eu am slăbit foarte multe kilograme și mai fac niște «ajustări».

Minodora a slăbit 40 de kilograme

În sensul în care am avut parte de o intervenție chirurgicală în zona feței, un lifting de gât și gușă. A fost cu anestezie generală, a durat 4 ore. A fost o operație destul de grea din punctul meu de vedere.

Am avut multe intervenții de când am slăbit, am făcut și abdominoplastie și ridicare de sâni, că am slăbit 40 de kilograme”, a spus vedeta. Cert este că acum Minodora se mândrește legat de modul în care arată.